元日本代表DF槙野智章氏のJ2藤枝監督就任が正式発表「最高のお祭り、最高のエンターテイメントを創出し…」
J2の藤枝MYFCは12日、槙野智章氏(38)が来シーズンから監督に就任することを発表した。
槙野氏は元日本代表DFでロシアワールドカップにも出場し、2022年に現役を引退。翌年に品川CCセカンドの監督に就任すると、昨年からは神奈川県リーグ1部を戦う品川CCを指揮した。1年目は3位、2年目は4位。今月8日にはJクラブを率いるために必要なJFA Proライセンスの取得が発表されていた。
槙野氏は藤枝を通じて「サッカーと時間(とき)を刻む蹴球都市である藤枝の地で、Jリーグの監督としてのキャリアをスタートできることを心から嬉しく思います。100年を超える蹴球愛に溢れた伝統を持つ藤枝という街、サポーター、関わるすべての人々がまだ見られていない新しい景色を皆さんと共に見られるように、監督として魂を込めて、情熱を注いでいきます」と意気込みを伝えている。
続けて「僕は監督としてチームを勝てるようにするだけでなく、サッカーを通じて志太榛原地域を盛り上げていきたいと思っています。最高のお祭り、最高のエンターテイメントを創出し、週末にスタジアムに足を運ぶのが待ち遠しくなるようなチーム作りを目指しますので、楽しみにしていてください!」とコメントした。
また、品川CCを通じて以下のようにコメントしている。
「この度、品川CC監督から退任し、新たな道に進みます。この場を借りて、代表の吉田さんはじめ、選手、スタッフ、ファン・サポーター、スポンサー企業の皆様、共に過ごした全ての方々に改めて3年間の感謝を伝えさせてください。本当にありがとうございました」
「監督という立場で品川CCというクラブに心血を注いできました。関わる全ての方々の心に、試合を通して一つ、また一つと『心の架け橋』が繋がっていくのを目の当たりにして来ました。そうやって3年間どんどん繋がった橋の先で、いま僕は『新しいステージ』の入り口に立つことが出来ています」
「大半の選手が仕事をしながらも、日々サッカーにも真剣に向き合う姿は、これからも社会人サッカー選手たちの指標になり続けて欲しいと強く思います。同時に、ステージは違っても、この品川というクラブ、選手達に刺激を与え続けられる様に、僕自身も変わらず成長する姿を見せていきたいと思っています。またスタジアムで会いましょう」
