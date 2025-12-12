　AC長野パルセイロは11日、関東学院大のMF野嶋圭人(22)が来季加入内定となったことを発表した。

　野嶋は神戸国際大高出身で、関東大学リーグ2部を戦った今季は14得点で得点ランキング2位。ベストイレブンにも選出された。長野は「ゴールに直結するプレーを武器とするレフティ。狭い局面においても打開する技術に優れ、攻守においてアグレッシブで90分タフに戦える選手」と紹介している。

　以下、クラブ発表のプロフィールとコメント

●MF野嶋圭人

(のじま・けいと)

■生年月日

2003年4月11日(22歳)

■出身地

兵庫県

■身長/体重

165cm/63kg

■経歴

荻野SC-伊丹FC-神戸国際大高-関東学院大

■コメント

「2026シーズンよりAC長野パルセイロへの加入が内定しました野嶋 圭人です。AC長野パルセイロというクラブでプロキャリアをスタート出来ることを、大変嬉しく思います」

「これまで自分に熱心に指導して頂いた方々、そして幼い頃からのサッカー漬けの生活を後押しし、背中を支えてくれた家族に感謝します。エネルギッシュで、皆様から愛される様な選手になりたいです。1日でも早くチームの勝利に貢献できるよう、感謝を胸に闘います。 AC長野パルセイロに関わる全ての皆さま、どうぞよろしくお願いいたします」