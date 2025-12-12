関東大学2部ベストイレブン、得点ランク2位…関東学院大MF野嶋圭人が長野内定「皆様から愛される様な選手になりたい」
AC長野パルセイロは11日、関東学院大のMF野嶋圭人(22)が来季加入内定となったことを発表した。
野嶋は神戸国際大高出身で、関東大学リーグ2部を戦った今季は14得点で得点ランキング2位。ベストイレブンにも選出された。長野は「ゴールに直結するプレーを武器とするレフティ。狭い局面においても打開する技術に優れ、攻守においてアグレッシブで90分タフに戦える選手」と紹介している。
以下、クラブ発表のプロフィールとコメント
●MF野嶋圭人
(のじま・けいと)
■生年月日
2003年4月11日(22歳)
■出身地
兵庫県
■身長/体重
165cm/63kg
■経歴
荻野SC-伊丹FC-神戸国際大高-関東学院大
■コメント
「2026シーズンよりAC長野パルセイロへの加入が内定しました野嶋 圭人です。AC長野パルセイロというクラブでプロキャリアをスタート出来ることを、大変嬉しく思います」
「これまで自分に熱心に指導して頂いた方々、そして幼い頃からのサッカー漬けの生活を後押しし、背中を支えてくれた家族に感謝します。エネルギッシュで、皆様から愛される様な選手になりたいです。1日でも早くチームの勝利に貢献できるよう、感謝を胸に闘います。 AC長野パルセイロに関わる全ての皆さま、どうぞよろしくお願いいたします」
野嶋は神戸国際大高出身で、関東大学リーグ2部を戦った今季は14得点で得点ランキング2位。ベストイレブンにも選出された。長野は「ゴールに直結するプレーを武器とするレフティ。狭い局面においても打開する技術に優れ、攻守においてアグレッシブで90分タフに戦える選手」と紹介している。
以下、クラブ発表のプロフィールとコメント
(のじま・けいと)
■生年月日
2003年4月11日(22歳)
■出身地
兵庫県
■身長/体重
165cm/63kg
■経歴
荻野SC-伊丹FC-神戸国際大高-関東学院大
■コメント
「2026シーズンよりAC長野パルセイロへの加入が内定しました野嶋 圭人です。AC長野パルセイロというクラブでプロキャリアをスタート出来ることを、大変嬉しく思います」
「これまで自分に熱心に指導して頂いた方々、そして幼い頃からのサッカー漬けの生活を後押しし、背中を支えてくれた家族に感謝します。エネルギッシュで、皆様から愛される様な選手になりたいです。1日でも早くチームの勝利に貢献できるよう、感謝を胸に闘います。 AC長野パルセイロに関わる全ての皆さま、どうぞよろしくお願いいたします」