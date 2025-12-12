E&Iクリエイション株式会社は、交換レンズ「SG-image AF 85mm F1.8 STM」を12月12日（金）に発売した。35mmフルサイズのイメージセンサーに対応する中望遠単焦点レンズ。対応マウントはソニーE、ニコンZ。

フィルター径Φ58mm、約380g（ソニーE用）の大口径中望遠レンズ。ソニー純正の「FE 85mm F1.8」に近いサイズ感・重量だが、純正品にない絞りリングを備えている。本体は金属外装。

レンズ構成は、高屈折率レンズ3枚、EDレンズ1枚含む9群11枚。

AF駆動用にステッピングモーター（STM）を搭載。静音性と滑らかさに優れ、動画撮影時にも駆動音が記録されにくいとしている。

カスタマイズ可能なファンクションボタンを装備する。

・対応撮像画面サイズ：35mmフルサイズ

・焦点距離：85mm

・フォーカスモード：AF（オートフォーカス）

・絞り羽根：8枚

・レンズ構成：9群11枚（高屈折率レンズ3枚、EDレンズ1枚含む）

・絞り範囲：F1.8-16

・最短撮影距離：0.8m

・フィルター径：Φ58mm

・外形寸法：Φ71×89.2mm（ソニーE）、Φ71×91.2mm（ニコンZ）

・質量：約380g（ソニーE）、約390g（ニコンZ）

・付属品：レンズキャップ、リアキャップ、レンズフード

・メーカー希望小売価格：5万6,000円