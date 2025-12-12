2件の懲戒処分 合計4人が停職に

パワハラや無免許運転をしたとして、陸上自衛隊第8師団に所属する自衛官4人が懲戒処分されました。

【写真を見る】「コミュニケーションのつもりで」部下3人を日常的に平手打ち 1人が報告し40代自衛官が停職処分に 無免許運転でも3人停職 陸上自衛隊第8師団

パワハラで停職5か月

停職5か月の処分を受けたのは、陸上自衛隊北熊本駐屯地第42即応機動連隊の1等陸曹（47）です。

1等陸曹は、2022年3月から約3年、部下の隊員3人に対し、日常的に平手で頬や肩を叩くなどの暴行を加えていました。

2025年7月、パワハラを受けた隊員のうち1人が部隊に報告したことで発覚しました。

その後、部隊が調査し、他にも2人の隊員がパワハラを受けていたことが明らかになりました。

1等陸曹は、暴行について「コミュニケーションのつもり」としたうえで「暴行の認識はないが、相手が不快に思っていたことは反省している」と話しているということです。

知人の車を無免許運転 3人「深く反省」

陸上自衛隊北熊本駐屯地第42即応機動連隊の3等陸曹（25）は、2022年5月から約1か月間、知人から借りた車を無免許で複数回運転したとして停職14日となりました。

2022年6月中旬、外部から「無免許で運転している」という趣旨の通報があり、発覚しました。

この車に同乗していた30代と25歳の陸士長2人も、無免許運転を手助けしたとして停職6日の処分を受けました。

3人は「深く反省している」と話しているということです。

4人の所属隊長である鈴木基数1等陸佐は「きめ細かい服務指導を徹底し、再発防止に万全を尽くす」とコメントしました。

第8師団は、4人の性別について「LGBTQの観点から公表しない」としています。