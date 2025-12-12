¹â»Ô¼óÁê¡¡Î©·û¤«¤é¡Ö¤Ê¤¼¼«Ì±¤ÏÂ¿¤¯¤Î¶â¤¬É¬Í×¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡ÖÃÏ°èÌ©Ãå¤Î³èÆ°¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡×¡Ö¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î²þ³×¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÍý²òµá¤á¤ë
ÊäÀµÍ½»»°Æ¤¬»²µÄ±¡¤Ç¤Î¿³µÄ¤ËÆþ¤Ã¤¿12Æü¤Î»²±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¿¹ËÜµÄ°÷¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤ËÂÐ¤·¡¢¶áÇ¯¤ËÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤ÇµÄ°÷¼¿¦¤Ë»ê¤Ã¤¿Îã¤òµó¤²¡¢¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ÎµÄ°÷¤À¡£¤Ê¤¼¼«Ì±ÅÞ¤À¤±¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ËÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤«¡£Â³È¯¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡ÖÀ¯¼£³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Äê¤á¤é¤ì¤¿¥ë¡¼¥ë¤Ë½¾¤Ã¤ÆÅ¬Àµ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£À¯¼£³èÆ°¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¿¿¤Ë¸«Ä¾¤¹¤Ù¤ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢³ÆÅÞ³Æ²ñÇÉ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿¿Ùõ¤ËµÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÍÍ¡¹¤Ê»ö·ï¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î²þ³×¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¿¹ËÜµÄ°÷¤Ï¡Ö¤½¤Î²þ³×¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ÎµÄ°÷¤¬¼¿¦¤ò¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢³ÆÅÞ»ÙÉô¤Î´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¼õÎÎ³Û¤ÎÃæ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤À¤±¤¬ÆÍ½Ð¤·¤ÆÂ¿¤¤¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£¡Ö¸¥¶â¤¬ÎÉ¤¤°¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤ËÂ¿¤¯¤Î¤ª¶â¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¤ª¶â¤¬À¯¼£³èÆ°¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡×¤È¼Á¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤ª¶â¤¬É¬Í×¤«¡¢¤Ç¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¯ÅÞ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¯¼£³èÆ°¤Î¤¢¤êÊý¤â°ã¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÀ¯¼£³èÆ°¤Î¤¢¤êÊý¤Ï¡¢³ÆÅÞ³Æ²ñÇÉ¤Ç¤´µÄÏÀ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ù¤»öÊÁ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤È¤·¤Æ¤ÏÅúÊÛ¤òº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤¨¤Æ¿½¤·¾å¤²¤¿¤é¡¢ÃÏ°è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿³èÆ°¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£ÃÏ°è¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÊý¡¹¤ÎÀ¼¤ò»Ç¤Ã¤Æ²ó¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤ËÎ©¤Ã¤¿À¯ÅÞ¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£