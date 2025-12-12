¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Ü¥Ã¥ÈÂçÀïOG¡ÙHG¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡Ö¥Ò¥å¥Ã¥±¥Ð¥¤¥óMk-·¥È¥í¥ó¥Ù¡×¤¬ÅÐ¾ì
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Ü¥Ã¥ÈÂçÀïOG¡Ù¤è¤ê¡ÖHG ¥Ò¥å¥Ã¥±¥Ð¥¤¥óMk-III¥È¥í¥ó¥Ù¡×(5,170±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖHG ¥Ò¥å¥Ã¥±¥Ð¥¤¥óMk-III¥È¥í¥ó¥Ù¡×(5,170±ß)
¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Ü¥Ã¥ÈÂçÀïOG¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤è¤ê¡¢¡Ö¥Ò¥å¥Ã¥±¥Ð¥¤¥óMk-·¥È¥í¥ó¥Ù¡×¤¬»ûÅÄµ®¿®»á´Æ½¤¤Î²¼¡¢HG¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¡£
ÂåÉ½Åª¤Ê³Æ¼ïÉðÁõ¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢ËÜÂÎÇØÉô¤Î¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ÏÅ¸³«²ÄÇ½¡£Á°Éô¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ËÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Æ¥¹¥é¡¦¥É¥é¥¤¥Ö¡×¤¬¿·µ¬Â¤·Á¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÊÂ¤Ù¤Æ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤²ÄÇ½¤Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Ù¡¼¥¹¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¹¤¤²ÄÆ°°è¤Ë¤è¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤¬ºÆ¸½²ÄÇ½¡£¥Ó¡¼¥à¥½¡¼¥É¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¤Ï¹ø¥¹¥«¡¼¥È(¸å¤í)¤Ø¼è¤êÉÕ¤±¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¿·µ¬ÉðÁõ¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥·¥å¥»¥¤¥Ð¡¼¤¬ÉÕÂ°¡£¥í¥·¥å¥»¥¤¥Ð¡¼¤Ï¹ø¥¹¥«¡¼¥È(Á°)¤Ë¼è¤êÉÕ¤±²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹øÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥È¥ó¡¦¥é¥¤¥Õ¥ë¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ÂçÄ¥Àµ¸Ê»áÉÁ¤²¼¤í¤·¥Õ¥ë¥«¥é¡¼¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤âÃíÌÜ¡£
(C)SRWOG PROJECT
