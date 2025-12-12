サッカー日本代表、イングランドとの親善試合決定に反響

日本サッカー協会（JFA）は10日、日本代表がイングランド代表と来年3月31日（現地時間）に国際親善試合を行うと発表した。強豪国とのマッチメイクに歓喜の声が上がる一方、ネット上ではある懸念の声も寄せられている。

サッカーの聖地ウェンブリー・スタジアムで行われる一戦。来年6月に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）に向けて、日本にとって貴重な強化の場となる。

ネット上では「楽しみすぎる」「聖地ウェンブリーでとか熱い」といった待望の声が続々。一方、懸念の声を上げているのが来年、新社会人として第一歩を踏み出す人々。日本時間4月1日の午前3時45分キックオフに様々な反応が寄せられていた。

「新社会人を殺しにかかってる時間帯だな」

「助けて」

「入社式爆睡して人事に目つけられちゃう」

「逆に社会人初日の朝は、歴史的な代表戦を見てたのは一生思い出に残るのでは」

「新高1もしんどいね」

世界ランキング18位の日本は、同4位のイングランドと過去1分け2敗。W杯本大会ではグループFに入り、オランダ、ヨーロッパプレーオフB勝者、チュニジアと戦う。



（THE ANSWER編集部）