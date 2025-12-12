『ウエストゴム』が嬉しい！【ハニーズ】オンオフ穿けそう♡「楽ちんパンツ」

動きまわるようなシーンでも窮屈感を覚えにくいウエストゴムのパンツは、思わず毎日手に取りたくなる存在。リラックスしたいオフの日だけでなく、キレイ見えを意識したいオンの日にも穿けそうな楽ちんパンツを【ハニーズ】で発見しました！ コーデュロイ素材にテーパードシルエットと、ウエストゴムながらルーズな印象に見えにくい工夫が詰まったパンツ、ぜひチェックしてみて。

コーデュロイ素材が季節に馴染むイージーパンツ

【ハニーズ】「イージーストレートパンツ」\2,680（税込）

こちらは、「柔らかで、はき心地のよいコーデュロイ素材」（公式ECサイトより）を使用し、季節感にマッチするイージーパンツ。ウエストはゴム仕様で締め付け感を軽減しつつ、フロント部分が切り替えられていることでタックインスタイルもすっきりと着こなせそうなのが魅力です。カラーはブラウンやブラックのほか、彩りを足すサックスやミントを含む全6色。

程よいゆとりのストレートシルエットで抜け感も

イージーストレートパンツは、程よく幅のあるストレートシルエットを採用。抜け感を演出するゆったりとしたラインながらもルーズになりすぎず、脚線をまっすぐ整えて見せやすいのも嬉しいポイントです。広がりを抑えた腰元には両サイドにポケットが付いており、実用面でも◎ キレイめなブラウスやパンプスと合わせればオフィスコーデとしてもヘビロテできそう。

クラシカルな総柄でキレイ見えするテーパードパンツ

【ハニーズ】「総柄テーパードパンツ」\3,480（税込）

こちらのパンツは、クリーンな印象に寄せたいオフィスコーデにも着回しやすい、キレイめなテーパードシルエットが特徴。裾にかけてすっきりとさせたラインとチェックや千鳥柄といったクラシカルな総柄が、コーデにきちんと感を足してくれそうです。ジップやホックのないウエストゴム仕様で、忙しい朝にさっと穿きやすいのもGOOD。

縦を強調するセンタープレスで美脚効果を手助け

一見ウエストゴムのイージーパンツと感じさせないデザインは、キレイめ派の大人女性にもおすすめ。公式ECサイトによると「裾に向かって細くなるきれいなシルエットと縦ラインを強調するセンタープレスで美脚効果抜群」とのことで、スタイルアップも手助けしてくれそうです。腰まわりにもゆとりを持たせているため、腰やヒップのハリが気になる人も試してみて。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ