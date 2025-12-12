エンタメ誌「QLAP！」が休刊発表 2011年創刊から14年
【モデルプレス＝2025/12/12】雑誌「QLAP！」（音楽と人）の公式X（旧Twitter）が、12月12日に更新された。2026年2月号（1月15日発売）をもって、休刊することを発表した。
【写真】人気STARTOアイドルが務めた最新号の表紙
投稿では「2026年2月号（1月15日発売）を最終号とし、QLAP！は定期刊行を終了します」と報告。「2011年の創刊から14年の長きにわたり、弊誌をお手にとってくださり、本当にありがとうございました」と感謝を伝えた。
「QLAP！という誌名は『大量の』『多数の』の意味を持つ“Quantity”と「拍手する」の“Clap”を結びつけた造語で、誌面にご登場いただいた多くのアイドル、アーティスト、俳優、クリエイターが作る表現への鳴り止まないほどの拍手をイメージしたものです」とし、「エンターテイメントという“形はないけど、素晴らしい何か”にファン目線でアクセスするメディアを目指し、つけた誌名でした。その名のようにこの14年の間に、多くの演者の皆さん、そして読者の皆さんの間に立ち、いくつもの得難い瞬間に数多く立ち会えたことを、読者の皆様、関係していただいたすべての皆様に感謝申し上げます」と雑誌への想いがつづられている。
最後となる次号については「スペシャル企画を交え、定期刊行ラストの1冊をお届けしたいと思っています！お楽しみに！！」と呼びかけた。なお、昨今では、アイドル雑誌の休刊が続いており2024年7月に「ポポロ」（麻布台出版社）、2025年5月に「WiNK UP」（ワニブックス）、さらに、同年7月には「POTATO」（ワン・パブリッシング）、11月には「Duet」（集英社）が休刊している（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気STARTOアイドルが務めた最新号の表紙
◆「QLAP！」休刊を発表
投稿では「2026年2月号（1月15日発売）を最終号とし、QLAP！は定期刊行を終了します」と報告。「2011年の創刊から14年の長きにわたり、弊誌をお手にとってくださり、本当にありがとうございました」と感謝を伝えた。
最後となる次号については「スペシャル企画を交え、定期刊行ラストの1冊をお届けしたいと思っています！お楽しみに！！」と呼びかけた。なお、昨今では、アイドル雑誌の休刊が続いており2024年7月に「ポポロ」（麻布台出版社）、2025年5月に「WiNK UP」（ワニブックス）、さらに、同年7月には「POTATO」（ワン・パブリッシング）、11月には「Duet」（集英社）が休刊している（modelpress編集部）
【QLAP！1月号（12月15日発売）表紙：KEY TO LIT】— ＱＬＡＰ！編集部 (@qlapping) December 8, 2025
★表紙解禁★
表紙・巻頭特集に
KEY TO LITが初登場！
今年、新たなスタートを切った
5人の今をソロインタビューと
座談会で紐解きます?#KEYTOLIT#QLAP pic.twitter.com/ouGTSSfkUd
【Not Sponsored 記事】