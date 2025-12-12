シンハナーダ

◆第６１回中日新聞杯・Ｇ３（１２月１３日、中京・芝２０００メートル）枠順決定＝１２月１２日

　出走馬１８頭の枠順が決定した。

　前走魚沼Ｓを直線一気で制し、近親にアランカールがいる、シンハナーダ（牡４歳、美浦・国枝栄厩舎、父レイデオロ）は７枠１４番からスタートする。２、３勝クラスを連勝し、重賞初挑戦のファミリータイム（牡４歳、栗東・石坂公一厩舎、父リアルスティール）は２枠４番。武豊騎手と初タッグを組むメリオーレム（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父シュヴァルグラン）は３枠６番に決まった。

　枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

＜１＞ホウオウプロサンゲ　　牡４　５４　吉田　隼人

＜２＞ウインエーデル　　　　牝５　５２　西塚　洸二

＜３＞ジューンテイク　　　　牡４　５７　藤岡　佑介

＜４＞ファミリータイム　　　牡４　５５　松山　弘平

＜５＞オニャンコポン　　　セン６　５５　菅原　明良

＜６＞メリオーレム　　　　　牡４　５５　武　豊

＜７＞レッドバリエンテ　　　牡６　５６　西村　淳也

＜８＞シェイクユアハート　　牡５　５６・５　古川　吉洋

＜９＞ピースワンデュック　　牡４　５５　柴田　善臣

＜１０＞マイネルケレリウス　　牡５　５５　丸山　元気

＜１１＞マイネルモーント　　　牡５　５６　丹内　祐次

＜１２＞ダンディズム　　　　セン９　５５　富田　暁

＜１３＞ショウナンアデイブ　　牡６　５５　池添　謙一

＜１４＞シンハナーダ　　　　　牡４　５６　鮫島　克駿

＜１５＞ヴィンセンシオ　　　　牡３　５６　杉原　誠人

＜１６＞グーデンドラーク　　　牡６　５５　亀田　温心

＜１７＞リフレーミング　　　　牡７　５７　ミルコ・デムーロ

＜１８＞カネフラ　　　　　　　牡５　５３　斎藤　新