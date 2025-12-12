【中日新聞杯】魚沼Ｓを快勝したシンハナーダは７枠１４番 ２連勝中のファミリータイムは２枠４番に決定
◆第６１回中日新聞杯・Ｇ３（１２月１３日、中京・芝２０００メートル）枠順決定＝１２月１２日
出走馬１８頭の枠順が決定した。
前走魚沼Ｓを直線一気で制し、近親にアランカールがいる、シンハナーダ（牡４歳、美浦・国枝栄厩舎、父レイデオロ）は７枠１４番からスタートする。２、３勝クラスを連勝し、重賞初挑戦のファミリータイム（牡４歳、栗東・石坂公一厩舎、父リアルスティール）は２枠４番。武豊騎手と初タッグを組むメリオーレム（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父シュヴァルグラン）は３枠６番に決まった。
枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
＜１＞ホウオウプロサンゲ 牡４ ５４ 吉田 隼人
＜２＞ウインエーデル 牝５ ５２ 西塚 洸二
＜３＞ジューンテイク 牡４ ５７ 藤岡 佑介
＜４＞ファミリータイム 牡４ ５５ 松山 弘平
＜５＞オニャンコポン セン６ ５５ 菅原 明良
＜６＞メリオーレム 牡４ ５５ 武 豊
＜７＞レッドバリエンテ 牡６ ５６ 西村 淳也
＜８＞シェイクユアハート 牡５ ５６・５ 古川 吉洋
＜９＞ピースワンデュック 牡４ ５５ 柴田 善臣
＜１０＞マイネルケレリウス 牡５ ５５ 丸山 元気
＜１１＞マイネルモーント 牡５ ５６ 丹内 祐次
＜１２＞ダンディズム セン９ ５５ 富田 暁
＜１３＞ショウナンアデイブ 牡６ ５５ 池添 謙一
＜１４＞シンハナーダ 牡４ ５６ 鮫島 克駿
＜１５＞ヴィンセンシオ 牡３ ５６ 杉原 誠人
＜１６＞グーデンドラーク 牡６ ５５ 亀田 温心
＜１７＞リフレーミング 牡７ ５７ ミルコ・デムーロ
＜１８＞カネフラ 牡５ ５３ 斎藤 新