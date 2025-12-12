◆第６１回中日新聞杯・Ｇ３（１２月１３日、中京・芝２０００メートル）枠順決定＝１２月１２日

出走馬１８頭の枠順が決定した。

前走魚沼Ｓを直線一気で制し、近親にアランカールがいる、シンハナーダ（牡４歳、美浦・国枝栄厩舎、父レイデオロ）は７枠１４番からスタートする。２、３勝クラスを連勝し、重賞初挑戦のファミリータイム（牡４歳、栗東・石坂公一厩舎、父リアルスティール）は２枠４番。武豊騎手と初タッグを組むメリオーレム（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父シュヴァルグラン）は３枠６番に決まった。

枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

＜１＞ホウオウプロサンゲ 牡４ ５４ 吉田 隼人

＜２＞ウインエーデル 牝５ ５２ 西塚 洸二

＜３＞ジューンテイク 牡４ ５７ 藤岡 佑介

＜４＞ファミリータイム 牡４ ５５ 松山 弘平

＜５＞オニャンコポン セン６ ５５ 菅原 明良

＜６＞メリオーレム 牡４ ５５ 武 豊

＜７＞レッドバリエンテ 牡６ ５６ 西村 淳也

＜８＞シェイクユアハート 牡５ ５６・５ 古川 吉洋

＜９＞ピースワンデュック 牡４ ５５ 柴田 善臣

＜１０＞マイネルケレリウス 牡５ ５５ 丸山 元気

＜１１＞マイネルモーント 牡５ ５６ 丹内 祐次

＜１２＞ダンディズム セン９ ５５ 富田 暁

＜１３＞ショウナンアデイブ 牡６ ５５ 池添 謙一

＜１４＞シンハナーダ 牡４ ５６ 鮫島 克駿

＜１５＞ヴィンセンシオ 牡３ ５６ 杉原 誠人

＜１６＞グーデンドラーク 牡６ ５５ 亀田 温心

＜１７＞リフレーミング 牡７ ５７ ミルコ・デムーロ

＜１８＞カネフラ 牡５ ５３ 斎藤 新