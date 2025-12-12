2026年干支の馬とドラえもんをデザイン！ノリタケ製「ドラえもん ミニ・イヤープレート」が『サライ』の付録に登場

雑誌『サライ』の1月号付録に陶磁器ブランド「ノリタケ」製の「ドラえもん ミニ・イヤープレート」が登場。

日本の美意識を活かした繊細なデザインや、高い品質と品格で世界中で愛されるブランド、「ノリタケ」。ノリタケの歴史は、貿易商として日本の骨董や雑貨を輸出していた森村一左衛門らが、パリ万国博覧会（1889年）で美しく絵付けされたヨーロッパ製の陶磁器を目の当たりにし、日本でも白く均質なベースに精緻な絵柄の陶磁器を生み出そうと心に誓ったことから始まります。

2025年12月9日に発売された「『サライ』 2026年 1月号」の付録「ドラえもん ミニ・イヤープレート」は、「ノリタケ」の小皿に、描き下ろしの「ドラえもん」をあしらっています。絵柄は干支の馬をモチーフにした描き下ろしとなります。

直径約9.8cm、かわいくて使いやすいミニサイズの限定品。そして裏面には、『サライ』の駱駝マークと「ノリタケ」ブランドのロゴマークが記されています。

