飾って眺めて、使って呑んで！約400点もの多彩な酒器が集う『2025-2026 酒器展』が開催

2025年12月24日(水)〜2026年1月5日(月)の期間、日本橋三越本店で『2025-2026 酒器展』が開催されます。

お酒を飲むための器としてだけでなく、さまざまな表現・技法・造形により、多彩な表現の拡がりを見せている「酒器」。本展には、人間国宝（重要無形文化財保持者）から気鋭の若手作家まで、約130名の作家による酒器が出品されます。

約400点の作品が集う会場には、美術画廊でしか出合うことのできない、まさに「アート」な酒器が揃います。

会場では、九谷焼や備前焼などの伝統工芸の作品の他、作家それぞれの技法によって生み出された色彩も堪能できます。ほかの展覧会ではなかなかない、それぞれの作家の「色」を見比べて選ぶことができる特別な機会に。

飾って眺めてよし、使って呑んでよしの自分だけのアート作品を見つけることのできる展覧会です。『2025-2026 酒器展』は、2025年12月24日(水)〜2026年1月5日(月)の期間、東京・日本橋三越本店 本館6階 美術特選画廊にて開催されます。

