元日本代表の槙野智章氏がJ2藤枝の新監督に就任

J2の藤枝MYFCは12月12日、元日本代表DFの槙野智章氏が新監督に就任することを正式発表した。

槙野氏はJリーグ百年構想リーグならびに2026-27シーズンよりチームを指揮する。

広島県出身の槙野氏は、サンフレッチェ広島ユースからトップチームへ昇格し、プロキャリアをスタートさせた。その後、FCケルン（ドイツ）、浦和レッズ、ヴィッセル神戸でプレーし、2022シーズンをもって現役を引退した。現役時代の通算出場成績は、J1リーグで415試合46得点、J2リーグで41試合7得点。国際舞台ではAFCチャンピオンズリーグ（ACL）で56試合5得点、FIFAクラブワールドカップ（W杯）に2試合に出場した実績を持つ。

また、日本代表としても2009年から2019年までプレーし、国際Aマッチ38試合に出場して4得点をマークし、2018年のワールドカップロシア大会にも出場した実績を持つ。

指導者としては、2023年に品川CCセカンド監督、2024年から今年までは品川CCトップチーム監督を務めていた。日本サッカー協会Proライセンスを保有している。

槙野氏はクラブを通じ、「この度、藤枝MYFCの監督に就任しました。Jリーグの監督としてのキャリアをスタートできることを心から嬉しく思います。（中略）監督として魂を込めて、情熱を注いでいきます。（中略）週末にスタジアムに足を運ぶのが待ち遠しくなるようなチーム作りを目指しますので、楽しみにしていてください！」とコメントを発表した。

SNS上では「ビックリ！」「まじかよ！」「どんなチームを作ってくれるのか楽しみ」「本当に槙野さんが藤枝に来た」「ついに公式キター！」「やっば！アツい」「本当にきた」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）