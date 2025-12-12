ミッキーのアイコン柄クッキーや定番人気のマドレーヌ！銀座コージーコーナー ディズニー「年末年始スイーツギフト」
銀座コージーコーナーから、ディズニーデザインの年末年始限定スイーツギフトが登場。
着物姿の「ミッキーマウス」デザインで新年のお祝いムードが高まる、「和モダンなお正月」をテーマにした焼菓子ギフトが発売されます☆
銀座コージーコーナー ディズニー「年末年始スイーツギフト」
価格：1,080円（税込）
販売期間：2025年12月26日（金）〜2026年1月中旬頃
内容：バターマドレーヌ 3個、いちごマドレーヌ 2個、クッキー（ミッキー／黒）3個、クッキー（ミッキー／白）2個、クッキー（ホワイトチョコ）2個、クッキー（いちご）2個
販売店舗：全国の銀座コージーコーナー店舗 ※福井県・京都府・鳥取県に取扱店はありません
人気のディズニーデザインがあしらわられたスイーツギフトに、2026年版お正月限定デザインが登場！
詰め合わせの焼菓子は、「ミッキー」アイコン柄クッキーに、「ミッキーマウス」「ミニーマウス」をそれぞれプリントしたクッキー、しっとりふんわり焼き上げた定番人気のマドレーヌ2種とバラエティ豊かです。
専用のバッグには、「和モダンなお正月」をテーマに、おめでたい朱色のバッグの正面は着物姿であいさつする「ミッキーマウス」たちを、
裏面には2026年の干支・“午（うま）”や「ミッキー」アイコン柄が組み合わせてあります。
新年のごあいさつを始め家族が集まる年末年始の団らんなど、幅広い用途で活躍してくれる焼き菓子です☆
『和モダンなお正月』をテーマにした、お正月限定デザインのスイーツギフト。
銀座コージーコーナーにて2025年12月26日より販売される、ディズニー「年末年始スイーツギフト」の紹介でした☆
