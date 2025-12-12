既存PCに後付けでH100を導入！GDEPソリューションズ「AquSys eGPUタイプ」

GDEPソリューションズが、同社のオリジナル液冷GPUワークステーション「AquSysシリーズ」に新構成となる「eGPUタイプ」を追加し、2025年12月12日より提供を開始。

既存のワークステーションを買い替えることなく、データセンター向けの高性能GPUを外付けで導入できる画期的なソリューションが登場。

GDEPソリューションズ「AquSys eGPUタイプ」

提供開始日：2025年12月12日

対応GPU：NVIDIA H200 NVL / H100 NVL 等

製品タイプ：外付けGPU構成（eGPU）

AI研究や大規模言語モデル（LLM）開発において不可欠なNVIDIA H100 NVLなどの高性能GPUは、高発熱や騒音の問題から一般的なオフィス環境での運用が困難とされてきました。

「AquSysシリーズ」は、独自の液冷技術によりこれらの課題を解決し、デスクサイドでの快適な運用を実現するプラットフォームです。

今回新たに加わった「eGPUタイプ」は、既存のPC環境を活かしたまま、外付けでGPUパワーを拡張できる柔軟性が最大の魅力。

既存環境への後付け導入

ワークステーション本体を買い替える必要がなく、現在の環境にGPUリソースだけを追加可能です。

初期投資を大幅に抑えられるほか、着脱が容易なため、プロジェクトや部署間で機材を共有するといった効率的な運用も実現します。

静音・高冷却の液冷システム

高発熱なデータセンター向けGPUを液冷化することで、静音かつ安定した長時間稼働を可能にしています。

サーバー特有の騒音や排熱問題を気にすることなく、研究室やオフィスのデスクサイドで高度な計算処理を行うことができます。

また、最大850Wの空冷GPUにも対応しており、電源制約に縛られない自由な構成を選べる点も特徴です。

クラウドの混雑やセキュリティの懸念を解消し、ローカル環境での高速な試行錯誤を支援する強力な開発ツール。

GDEPソリューションズ「AquSys eGPUタイプ」の紹介でした。

