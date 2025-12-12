自転車ロードレースのアステモ宇都宮ブリッツェンは１１日、新シーズンの体制を発表し、新チームの選手らが意気込みを語りました。

新体制の発表には、２年目の指揮を取る鈴木真理監督と、新たに加入する２人を含む選手９人が出席しました。

新戦力の目玉は、東京オリンピックロードレース日本代表で、ブリッツェンの顔として活躍した、増田成幸選手の４シーズンぶりの復帰です。増田選手は２０１１年にブリッツェンに加入し、２０１２年にＪプロツアーで個人とチームの年間総合優勝を獲得するなど、通算１１シーズン在籍し日本を代表するクライマー、オールラウンダーとして、数々の勝利をあげました。

また、増田選手と同じく４シーズンぶりにキナンレーシングから、国内トップレベルのクライマー宮崎泰史選手が復帰します。そして、もう一人は今年の台湾選手権でロードとタイムトライアルの二冠を達成した、世界最高カテゴリー、バーレーン・ヴィクトリアスから加入した、台湾出身のセルジオ・トゥ選手です。

キャプテンは４年連続で谷順成選手が務めます。

鈴木監督は過去最多の１３人体制について「チームとしての形が作りやすくなった。優勝にこだわって戦っていく」と話しました。

そして、新シーズンのチームスローガンは。「Ｒｉｓｉｎｇ Ｂｅｙｏｎｄ Ｄｒｅａｍｓ 夢のその先に突き進む」。地域密着型のチームとして、自分たちだけでは届かない場所へ、地域やサポーター、パートナーとともに突き進んでいくという思いを込めています。