少考の後に切り出し牌に、周囲は騒然となるしかなかった。「大和証券Mリーグ2025-26」12月11日の第1試合に出場したBEAST X・中田花奈（連盟）が、放銃やむなしといった状況から、突如の“ビタ止め”を披露。見ている者たちの予想を超え、驚かせた。

【映像】全てお見通し！？中田花奈、驚きの“ビタ止め”シーン

昨シーズンまでの2年間、個人成績では常に最下位レベルと苦しんでいた中田だが、今期は新たにチームに加わった下石戟（協会）のアドバイスなどもあり絶好調。既に過去2年で稼いだ3勝を上回る5勝を、シーズン前半だけでもぎ取っている。もともと守備的な麻雀を打つが、今シーズンはさらに際立ち放銃率も0.06％と、全40選手の中で最も低い。

ファンからは「覚醒した」と言われることも多くなった中田の好プレーは、東3局に飛び出した。2万6500点持ちの2着目だったところ、3万6200点持ちでトップ目だった赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）から一・四万待ちの先制リーチが入った。12巡目、中田は赤五万を引いてイーシャンテン。ただし前に進むと、ほぼ一万切りが選択されるため、放銃やむなしという状況になっていた。

ところが中田はしばし考えた後、赤五万を切って降りを選択。これに解説・朝倉康心（最高位戦）は「うおー！」と放送席で叫ぶと、ファンからも「これ、凄くない？」「天才かよ」「中田は変わった」「成長してやがる」など、驚きと称賛の反応が寄せられていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

