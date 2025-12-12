全国には数多くの難読地名が存在します。うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをした人も多いはず。

本コーナーでは、読み間違いが多い難読地名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。

文、画像／おと週Web編集部

【写真ギャラリーで読み方を当てよう】 何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!

あなたは読めますか？

「十余二」という漢字を読めますか。「じゅうよに」「とよに」などと誤読されることもあります。

難易度：★★★★★

■難読漢字、地名編の正解はこちら

正解：とよふた

十余二は、千葉県柏市の北西部に位置する地域で、東京大学や千葉大学の研究施設、ららぽーと柏の葉などの大型商業施設、そして柏の葉公園の豊かな自然が集まる「柏の葉キャンパス」エリアに隣接しています。

十余二の地名は、明治時代の開墾事業に由来します。旧幕府の牧場跡地（小金牧跡地）を開拓する際、順番に番号がつけられ、12番目に開墾されたことから「十余二」と名づけられました。

農業に不慣れな入植者たちは、慣れない土地と厳しい自然条件のなかで試行錯誤を重ねながら、荒地を耕し、農業が営める土地へと変えていきました。その努力の末に村として成立し、行政の変遷を経て、現在の柏市の一部となっています。

柏市全体が農業と都市機能を併せ持つ地域であり、地元産の野菜や果物が直売所などで販売されています。とくに、柏産の枝豆や梨、ブルーベリーなどは人気があり、季節になると収穫体験イベントも開催されます。

また、柏の葉キャンパス周辺にはおしゃれなカフェやレストランが多く、地元食材を使った創作料理やスイーツが楽しめます。

【難読漢字】地名当て「十余二」 柏の葉キャンパスに隣接しています