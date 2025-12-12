【銀座エリア】クリスマスの夜はロマンティックな“高層階ディナー”を。東京タワーの輝きや、地上200mのパノラマ夜景も。
◆【銀座エリア】クリスマスの夜はロマンティックな“高層階ディナー”を。東京タワーの輝きや、地上200mのパノラマ夜景も。
画像：HARMONY／ザロイヤルパークホテルアイコニック東京汐留
気づけば今年ももうすぐクリスマス。“忘れられない夜を演出したい人”が選ぶのは、やっぱり高層階でディナー。きらめく夜景に包まれる特別な空間は、大切な人を喜ばせたいクリスマスデートにぴったり。写真に残したくなる美食とロマンティックな景色が、最高の思い出に変えてくれるはず。そんな、とっておきの高層階クリスマスディナーをご紹介。
◆HARMONY／ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留
※画像はイメージです
天井までの大きな窓に広がる夜景とともに、心に残る食事のひとときを。
銀座エリアからのアクセスもいい「ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留」24階にある、オールデイダイニング HARMONY。
天井まで続く大きなガラス窓の先には、凛と輝く東京タワーをはじめとした都心の夜景が広がり、訪れた瞬間から心奪われるムードに包まれる。
そんな絶景が彩る特別な空間で味わえる、クリスマス限定ディナーコースが今年も登場。まずはシャンパンで華やかに乾杯を。シーフードのオードブルに始まり、金目鯛とムール貝、ビーフサーロインへと続く全6皿は、季節感と贅沢さを兼ね備えた充実のラインナップが楽しめる。
ホテル高層階ならではの特別感に包まれながら、大切な人とのクリスマスを忘れられない一夜に彩ってみては。
金目鯛とサーロインのWメイン★クリスマスディナー全6皿+乾杯シャンパン(12/24・12/25限定 ※窓から…
店舗名：HARMONY／ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留
住所：東京都港区東新橋1-6-3 ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留24F
アクセス：JR「新橋」駅（汐留口） 徒歩約3分 ・東京メトロ銀座線「新橋」駅 徒歩約5分 ・都営浅草線「新橋」駅 徒歩約3分 ・都営大江戸線「汐留」駅（2番出口） 徒歩約1分 ・新交通ゆりかもめ「汐留」駅（西出口） 徒歩約1分
提供期間：2025/12/24（水）〜2025/12/25（木）
料金：1名23,700円
※税・サ込
◆Ar’s Italian Cuisine
※画像はイメージです
天空215mのアーバンビューと味わう、贅沢クリスマスディナー
汐留の天空215mから見下ろすのは、東京スカイツリー(R)、皇居、高層ビル群が織り成す圧巻のアーバンビュー。モダンでシックに設えられたダイニングには、都内屈指の夜景が広がり、訪れた瞬間から特別な時間がはじまる。
そんな絶景とともに楽しめるクリスマス期間限定ディナーは、シャンパンで華やかに乾杯したあと、キャビアや赤海老、フォアグラ、黒毛和牛などを贅沢に散りばめた特別メニューへと続いていく。
開放感あふれる夜景と心満たされるディナーが、大切な人とのクリスマスを、忘れられないひとときへと導いてくれるはず。
【クリスマスディナー】黒毛和牛、赤海老、フォアグラなど全7皿+グラスシャンパーニュ(12/21〜12/25)
店舗名：Ar’s Italian Cuisine （エアーズ イタリアンキュイジーヌ）
住所： 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター41F
アクセス：都営大江戸線新橋駅方面出口、ゆりかもめ汐留駅2番出口、都営浅草線新橋駅汐留方面出口より徒歩1分。JR新橋駅汐留口、東京メトロ新橋駅2番出口より徒歩3分。
提供期間：2025/12/21（日）〜2025/12/25（木）
料金：1名25,000円
※税・サ込
◆東京會舘 銀座スカイラウンジ
※画像はイメージです
Wメインが主役の全6皿で味わう、銀座スカイラウンジのクリスマスコース
有楽町駅すぐ、東京交通会館の最上階にたたずむ「銀座スカイラウンジ」。
東京會舘伝統の味と丁寧なおもてなしを、モダンなエッセンスとともに楽しめる特別なダイニング。
窓の外に広がる夜景を眺めながら味わうクリスマス限定コースは、アミューズやオニオングラタンスープ、肉と魚のWメイン、デザートの全6皿。
大切な人との思い出深い一夜におすすめ。
【クリスマス2025】〈ディナー〉期間限定特別コース全6皿(12/20〜12/25・ディナー)
店舗名：東京會舘 銀座スカイラウンジ
住所：東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館15F
アクセス：JR「有楽町駅」京橋口または中央口より徒歩1分、東京メトロ有楽町線「有楽町駅」D8出口より徒歩1分、東京メトロ銀座線「銀座駅」C9出口より徒歩3分
提供期間：2025/12/20（土）〜2025/12/25（木）
料金：1名25,300円
※税・サ込
◆鉄板和食とワイン 萬鉄
※画像はイメージです
伊勢海老・鮑・黒毛和牛が揃う、クリスマス限定の贅沢鉄板コース
汐留駅から徒歩1分。カレッタ汐留46階に広がる絶景を眺めながら、こだわりの鉄板和食を味わえる特別なダイニング。
上質な和モダン空間で、厳選ワインと鉄板料理の妙味を心ゆくまで堪能でき、大切な人との食事にピッタリ。
クリスマスには特別コース「聖」が登場。聖夜を彩る前菜プレートを皮切りに、魚料理では伊勢海老の西京味噌クリーム焼きと鮑ステーキ、肉料理には黒毛和牛サーロインステーキが並び、食後のデザートまで続く全7皿は、シェフの技が光る贅沢なラインナップに。
銀座・有楽町方面や東京スカイツリーを望む圧巻の夜景に包まれながら、大切な人と1年に一度のロマンチックな時間を過ごしてみて。
【クリスマス2025】「聖」伊勢海老や黒毛和牛のサーロインなど(12/24〜12/25・窓側以外)
店舗名：鉄板和食とワイン 萬鉄
住所：東京都港区東新橋1-8-2 カレッタ汐留46F
アクセス：都営大江戸線「汐留駅」5番出口より徒歩1分、ゆりかもめ東京臨海新交通臨海線「汐留駅」より徒歩3分、JR「新橋駅」より徒歩5分
提供期間：2025/12/24（水）〜2025/12/25（木）
料金：1名18,000円
※税・サ込
◆響 カレッタ汐留店
※画像はイメージです
地上200mの絶景とともに楽しむ、本格和食のクリスマスディナー
地上200mに広がるダイナミックな夜景とともに、本格和食を楽しめる「響 カレッタ汐留店」。
全国から選び抜いた食材を使ったコースや多彩な一品料理が揃い、クリスマスなど特別な日の利用にもピッタリ。
クリスマスには、苺のモッツァレラカプレーゼや合鴨のコンフィを含む5種の前菜に始まり、マッシュルームとリコッタのサラダ、変わり造り三種盛り、真鯛のポワレへと続く全7皿を堪能できる充実の内容。
さらに、窓際席が確約されており、幻想的な夜景を眺めながら食事を楽しめも嬉しい。特別な空間で、大切な人とのクリスマスを楽しんで。
【クリスマス2025★聖コース】(12/24〜25・窓際席)
店舗名：響 カレッタ汐留店
住所：東京都港区東新橋1-8-1 カレッタ汐留46F
アクセス：都営大江戸線「汐留駅」より徒歩1分、新交通ゆりかもめ「汐留駅」より徒歩1分、JR他「新橋駅」より徒歩6分
提供期間：2025/12/24（水）〜2025/12/25（木）
料金：1名16,500円
※税・サ込
