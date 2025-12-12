「毎月の生活費が足りない」「将来の年金が不安」──物価上昇や社会制度の不確実性により、働く世代の多くが生活設計に強い不安を抱えている。

月間1,200万人が利用する求人情報の一括検索サービス【求人ボックス】では、全国の働く人を対象に「仕事と暮らしの実態調査」を実施。第一弾では「働く人々の職場満足度や仕事選びの動機、今後の働き方への意識」、第二弾では「キャリアの価値観と不安感」、第三弾では「スキルの将来性とAI時代の意識の変化」にフォーカスし、解説をした。今回は、働く人々が感じているお金と生活に関する不安について調査した。

その結果、 キャリア不安が強いほど“お金の不安”も強まる ことが明らかになった。

本稿では、年代・雇用形態・マネーリテラシーの違いを踏まえ、現代の働き手におけるお金の不安の実態をデータから読み解く。

年代を問わず、お金や生活に強い不安

お金や生活に関する不安の強さを10点満点で評価した。不安レベルを「非常に不安を感じている（9～10点）」、「かなり不安を感じている（7～8点）」、「不安を感じている（5～6点）」「多少の不安を感じている（3～4点）」、「特に不安は感じていない（1～2点）」に分類する。

その結果、全体平均は 8点前後 と高水準で、多くの働き手が「非常に不安に感じる（9～10点）」、「かなり不安を感じている（7～8点）」に位置していた。生活コスト上昇が続く中、幅広い層で将来の生活設計に対する懸念が強まっている。

年代を問わず“強い不安”が多数派

年代別に見ると、45～54歳・55～64歳の平均スコアはそれぞれ 8.1・8.2 と特に高く、「非常に不安を感じている」「かなり不安を感じている」を合わせると約8割に達した。老後資金の不足、働き方の変化、健康リスクといった将来の不確実性が影響していると見られる。

20～24歳の平均スコアも 8.0 と高く、初期キャリア段階で収入が安定しにくいことや、生活基盤の脆弱さが不安を押し上げていると考えられる。

一方で、25～29歳・30～34歳は他の年代に比べ平均スコアがやや低い。働き盛りで年収が上がりやすい時期であることが、相対的に不安が抑えられている可能性がある。

働き方に関わらずお金の不安は共通課題

雇用形態別では、 アルバイト・パートが平均8.1点 で最も不安が強かった。これは、収入の安定性の低さやシフト変動の影響を受けやすいことが背景にある。

一方で、安定雇用とされる正社員でも「非常に不安」が 52.7％ と過半数に達しており、雇用の安定がそのまま心理的安定につながっていない現状がうかがえる。

フリーランスは「非常に不安に感じる（9～10点）」の割合が最も低かった。

お金の不安の中身：生活費・年金・老後資金が三大テーマ

お金の不安内容で最も多かったのは 「毎月の生活費のやりくり」（422件） 。物価上昇が続く中、日々の支出のコントロールが困難になっている状況が反映されている。

続いて、 「将来の年金・社会保障」（417件）、「老後資金が足りるか」（364件） が上位に並び、短期・中期・長期の不安が幅広く集中した。その他にも「収入が増えない」（292件）、「物価上昇」（152件）など、生活基盤に直結する項目が並んだ。

こうした結果から、 日々の家計と将来の備え、その両面に不安が蓄積している構造が明らかになった。

年代別の“不安の重心”は明確にシフトする

年代別に見ると、 20～30代前半は、毎月の生活費や奨学金・ローンの返済 など、現在の生活基盤への負担が中心だった。 30代後半～40代は、家族・子育て費用 の増加により、現在と将来の両面の不安が重なる傾向が強い。 50代以降は、年金の見通しや老後資金 といった将来の生活設計が不安の中心となった。

これらの結果から、 お金の不安はライフステージに応じてかたちを変えながらも、誰にとっても継続的に向き合う“生涯テーマ” であることが浮き彫りになった。

貯金状況：「貯金している」56.9%。若年層と非正規で“貯金できない層”が多数

貯金が「有る」人は 56.9％ と過半数をやや上回る一方で、「無い」人も 43.1％ に上り、家計の余裕には大きなばらつきが見られた。

若年層は貯蓄余力が乏しい傾向

年代別に見ると、20～24歳は貯金「有る」割合が最も低く、50％：50％と完全に二分した。年齢が上がるにつれて貯金「無い」割合は増加し、最も高かったのは 35～44歳（62.4％）だった。

若年層は生活費負担に対して初期収入が低く、貯蓄余力が乏しくなりやすいと考えられる。ただし、この傾向は若年層に限らず、 現役世代全体としても生活に余裕が十分でない実態が浮き彫りとなった。

雇用形態の格差も顕著

雇用形態別で見ると、貯金「有る」人の割合が半数を超えたのは、正社員（65.6％）と契約・嘱託・派遣社員（57.2％）。一方で半数を下回ったのは、フリーランス・個人事業主（49.0％）、アルバイト・パート（45.4％）だった。

収入の安定性が貯蓄行動に強く影響していることが明確に表れている。

投資・資産運用の実施率は36.3％。若年層の投資行動は鈍い

投資や資産運用に取り組んでいる人は36.3％と、全体の約3人に1人にとどまった。

20代前半の投資行動が極めて低調

年代別に見ると、20～24歳の投資など運用している資産が「有る」割合が19.2％と最も低くかった。30代以降は徐々に上昇し、35～44歳が43.1％と最も高い水準に達している。45～54歳では再び35.8％に低下しており、家計負担の増加やリスク許容度の変化が影響している可能性がある。

安定収入の有無が投資行動に強く影響

雇用形態別でも差が大きく、運用資産が「有る」割合が高かったのは、正社員（44.2%）とフリーランス・個人事業主（40.8%）だった。一方、貯金率では比較的高かった契約・嘱託・派遣社員は31.9％と、3分の1にとどまっている。

投資行動においても安定収入の有無が影響している と見られるが、フリーランスや個人事業主は将来不安に備えるため、資産形成への意識が高い層が一定数存在すると考えられる。

マネーリテラシーに「自信がない」層が8割近く──特に中高年層でその傾向が強い

お金に関する知識・リテラシーについて「自信がある」と答えた人は、「はい」（4.5％）と「どちらかといえば、はい」（18.9％）を合わせても23.4％にとどまった。

45～54歳は最も「マネーリテラシーに自信がない」

年代別では、若年層ほどマネーリテラシーに「自信がある」層（自信がある、どちらかといえば自信があるの合計）の割合が高く、20～24歳（33.3％）が最多となった。一方、中高年層では自信が極端に低下し、45～54歳では約8割が「自信がない」層（どちらかといえば自信がない、自信がないの合計）となった。

45歳以上の多くは、社会に出る前後でバブル崩壊や長期不況を経験しており、資産運用よりもまず“目の前の生活の安定”を優先せざるを得ない時期が続いていた。

その結果、投資・資産形成に対する意欲や知識習得の機会が十分に得られなかったことが、現在のリテラシーの自信のなさにも影響していると考えられる。

フリーランスのみ相対的に自信が高い

雇用形態別では、正社員・契約社員・パートがほぼ同様に「自信がない」層が8割前後となる一方、 フリーランスのみ「自信がある」層が28.5％と相対的に高い。 収入管理や税務に日常的に触れる機会が多く、必然的にお金に関する知識が身につきやすいことが背景にあると考えられる。

マネーリテラシーと「お金や生活の不安」は強く連動、知識の有無が心理的安全性を大きく左右

マネーリテラシーの自己評価と「お金や生活の不安」の関係を分析したところ、両者には明確な相関が見られた。

マネーリテラシーに「自信がない」と回答した人の平均不安スコアは8.4と最も高く、 自信度が上がるほど不安は弱まる傾向 が確認できた。「自信がある」人は「高不安層（“非常に不安に感じる”と“かなり不安を感じている”の合計）」の割合が57.9%にとどまり、他の層と比べて相対的に低い水準だった。

知識不足は判断の迷いを生みやすく、結果として心理的負荷や不安の増大につながっていると考えられる。

マネーリテラシーが高い人は“将来”、低い人は“日々の家計”に不安が集中

マネーリテラシーの自信度別に不安内容を比較すると、ある特徴が見られた。

「自信なし」と回答した人では、「毎月の生活費のやりくり」（22.2％） が最も高く、次いで「将来の年金・社会保障」（17.0％）が続く。一方、 「自信がある」人では、「将来の年金・社会保障」（26.4％） が最多で、他と比べて明確に高い。また、「仕事を失う・失業すること」（8.3％）も突出していた。中間層では、物価上昇や収入の変化、子育て費用など、複数の不安要因が分散する傾向が見られた。

総じて、マネーリテラシーに自信がないほど日々の家計の負担に不安が集中し、自信があるほど将来の制度や長期的リスクに意識が向かう傾向が確認できた。

年代別に見る「お金や生活に関する不安」のリアルな声

年代を問わず多くの人が将来に強い不安を抱えているが、不安のかたちはそれぞれ異なる。以下では、お金や生活に関する不安を強く感じている、「非常に不安に感じる（9～10点）」、「かなり不安を感じている（7～8点）」と回答した人の自由記述から、各世代の特徴的な声を紹介する。

20～24歳：将来の生活が見えない“生活基盤迷子”

社会人経験が浅いことから、「稼いでも手元に残らない」「生活のやりくりが大変」といった実感的な不安が強い。年金や税金といった将来制度への不安も芽生え始めている。

「稼いだお金が 税金 であっという間になくなっていくこと」（アルバイト・パート／7点）

「金銭面も生活面も自分のことで手一杯なので、 家庭をもつという選択肢が簡単に取れない こと」（アルバイト・パート／10点）

「年金払ってるけど 自分の代になったら貰えない 」（正社員／8点）

「一人暮らしをしているため転職活動の時間が取りづらく、生活もあるため仕事も辞めにくい」（正社員／9点）

「 日払い生活 から抜けれない」（契約・嘱託・派遣社員／10点）

25～29歳：趣味も将来も悩む“自立と楽しみのはざま”

経済的自立が進む一方で、生活費・趣味・将来資金のバランスに悩む傾向がある。将来のライフイベント（結婚・出産）への準備と、現状の生活満足度（趣味や生活の充実感）の間で葛藤が生まれている。

「税金や色々な物が値上がりし、将来年金が貰えるかもわからない世代なので貯金をしたい。

しかし、 趣味が唯一の生き甲斐なのでどう生計をたてていくか 、悩むし不安に思う」（アルバイト・パート／9点）

「物価上昇に給与が追いつかず、毎月 貯金や投資に回す余裕がない 」（正社員／7点）

「同棲をしているが、将来のことを考えると 貯金など十分にできず不安 」（正社員／10点）

「 結婚・出産・子育てなどの資金が足りるか 不安。そして将来、子供にかけられる資金に余裕があるかどうかがわからない」（アルバイト・パート／7点）

「物価が上がり続ける中での 老後資金や、教育資金 を捻出できるだろうか」（正社員／9点）

30～34歳：家族と貯蓄の板挟み

結婚や出産で家計の負担が増える年代。賃金が上がらず、貯蓄余力が少ないことに加え、仕事や社会保障制度に不安を感じる。育休・保育費などの制度上の課題も、生活設計の不安要素として大きく影響している。

「 物価上昇に対して賃金が横ばい なことが不安」（正社員／7点）

「 貯金に回すお金がない 」（正社員／10点）

「将来会社が倒産したり、働けなくなったりした時に、 収入がなくなって生活が厳しくならないか 不安」（契約・嘱託・派遣社員／7点）

「 育休中でも保育料 の減免がなく、支出が増え続けることが不安」（正社員／10点）

「 子供に苦労をさせたくない 」（アルバイト・パート／7点）

35～44歳：子育てと老後資金のプレッシャー世代

「働き盛り・子育て世代」で、収入はあるものの支出も最大化する時期。教育費や住宅ローンなどの生活費が重なり、老後資金まで手が回らないことが不安の中心となっている。自身の健康リスクや定年後の生活も意識し始め、将来の生活設計に対する焦燥感が顕著。

「今のままの収入では 生活が苦しい 」（契約・嘱託・派遣社員／10点）

「今は 子供の学費、塾代、生活費 に追われている。老後の資金まで貯められない」（正社員／10点）

「 子供の進学のお金 が足りるのか不安」（フリーランス・個人事業主／9点）

「年齢的に病気等で病院に通院や入院する費用が重たく、 老後資金を貯めたいのに貯められる余裕がない 」（契約・嘱託・派遣社員／10点）

「定年退職後、 年金や貯蓄等だけでやっていけるか不安 である」（契約・嘱託・派遣社員／9点）

45～54歳：収入頭打ちと老後不安“ライフプラン再考”世代

「収入の頭打ち」と「今後の生活・健康リスク」を強く意識しはじめる世代。子供の独立や結婚費用、自身の体力低下、老後資金不足など、ライフイベントと老後リスクが重なる時期。特に転職や再就職の不安が現実味を帯びることで、生活不安が深まる。

「 給料が上がらず 、この先やっていけるのか不安」（契約・嘱託・派遣社員／9点）

「介護を含めた、 自身の老後費用 」（契約・嘱託・派遣社員／8点）

「 年齢的にも体力的にも自信がない。 今仕事があっても、もっと年齢を重ねた時には退職せざるを得ない。その時また一から仕事を探し、別の職種に転職して、やっていけるのかも不安」（正社員／10点）

「子供達の結婚など、お祝いなどができるだろうか？と心配」（正社員／10点）

「未婚なので 老後資金 が不安」（契約・嘱託・派遣社員／8点）

55～64歳：キャリアの行き止まりと“収入不安”

定年が近づき、老後生活の具体的な不安が最も顕著になる年代。年金だけでは生活が成り立たない可能性や、病気・介護による収入減も大きな不安要素。この年代では、生活不安が「日常の生計」から「老後の生存・生活維持」にシフトしている。

「 老後の資金 が貯まっていない」（正社員／10点）

「 親の介護 なども考えると、思い通りに仕事を続けていけるのか？」（フリーランス・個人事業主／9点）

「年金があてにできず、 一生働かなければ と思うと、とても不安。貯蓄するほどの収入もない」（正社員／10点）

「 年金を受け取る額 が下がって、生活していけるか非常に心配。」（正社員／8点）

「年金が支給されるのか？自分が病気になって働けなくなった時を思うとそれも心配」（フリーランス・個人事業主／10点）

キャリア不安が強いほど“お金の不安”も強まる──両者は密接に連動

キャリア不安とお金不安の相関を見ると、両者は明確に連動していた。

キャリアに「非常に不安を感じている」人の83.5％がお金や生活にも「非常に不安を感じている」 と回答している。そして「かなり不安」「不安」と段階的に下がるにつれ、お金不安の強さもほぼ同じ階層構造で推移しており、 不安は単体で発生するのではなく、生活・キャリア・未来の見通しが互いに影響し合う ことが読み取れる。

キャリアの見通しがある → 収入・生活に対する不安が和らぐ という関係が成立しているとも考えられる。つまり、キャリア不安は単なる仕事上の問題にとどまらず、 生活全体の安心感を左右する重要な指標になっている といえる。

現職満足度が高いほど“お金不安”は弱まる──働く環境の充実が心理面にも影響

「現職への満足度」と、「お金と生活に関する不安」の関係にも、わかりやすい傾向が見られる。

現職に「不満」と回答した人では、85％が強い不安 （“非常に不安を感じる”と“かなり不安に感じている”の合計）”を感じている。一方、「やや満足」と回答した人では「非常に不安を感じている」の割合が37％まで低下しており、 満足度が高まるほど、お金や生活の不安は段階的に緩和されている 。

しかし、「満足」と回答した人では「非常に不安を感じている」の割合が48％と再び上昇している点が特徴的である。これは、現職に満足しているものの、将来設計の不安や生活コスト上昇といった外的要因、あるいは給与面では満足していないが働きやすさを優先して現職を選んでいるといった内的要因が影響している可能性が考えられる。

キャリアや働く環境の充実が、収入や生活に対する心理的安定にも寄与

調査結果から、働く人々はライフステージに応じて不安の内容や重心が異なるものの、年代や雇用形態を問わず、お金や生活への強い不安が広く共通して存在することが明らかになった。

また、マネーリテラシーの高さや現職満足度、雇用の安定性は、心理的安全性やお金不安の軽減に大きく影響していることも確認された。職場満足度が高いほど不安が和らぐ傾向があり、キャリアや働く環境の充実が、収入や生活に対する心理的安定にも寄与することが示された。

働く人々の生活不安は単なる家計の問題にとどまらず、ライフステージ、職場環境、知識や判断力といった複数の要素が複雑に絡み合った“生涯にわたる課題”であることが明らかになった。したがって、貯蓄・投資に関する知識の向上や働きやすい職場環境の整備など、多角的なアプローチによって、幅広い層の心理的安心感を高めることが重要だといえる。