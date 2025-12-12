元日本代表の槙野智章がJ２藤枝の新監督に就任！「これまでにない日本人の監督像」を作れるか
J２の藤枝MYFCが12月12日、新監督に槙野智章氏が就任すると発表した。Jリーグ百年構想リーグならびに2026-27シーズンよりチームを指揮する。
広島県出身で現在38歳の槙野氏は、サンフレッチェ広島、ドイツのケルン、浦和レッズ、ヴィッセル神戸でプレー。日本代表としても活躍し、2018年のロシア・ワールドカップに出場するなど、38キャップをマークした。
2022シーズン限りで引退後は、持ち前の明るいキャラクターでメディアを賑わせると同時に、神奈川県社会人リーグを戦う品川CCの監督を務めていた。
槙野氏は３年前の引退会見の際に、目ざす監督像は「主役である選手たちを最高に輝かせられる監督」であり、「選手の能力を引き出せるような引き出しを持った監督になりたい。これまでにない日本人の監督像を作りたい」「槙野が監督だから試合を見に行きたいと思わせられる指導者に」と強い意欲を示した。
藤枝は今季J２で15位。日本サッカー界屈指のお祭り男は、Jクラブの指揮官として旋風を巻き起こせるか。
以下、クラブの公式サイトに掲載された槙野新監督のコメント。
「この度、藤枝MYFCの監督に就任しました。
サッカーと時間（とき）を刻む蹴球都市である藤枝の地で、Jリーグの監督としてのキャリアをスタートできることを心から嬉しく思います。
100年を超える蹴球愛に溢れた伝統を持つ藤枝という街、サポーター、関わるすべての人々がまだ見られていない新しい景色を皆さんと共に見られるように、監督として魂を込めて、情熱を注いでいきます。
僕は監督としてチームを勝てるようにするだけでなく、サッカーを通じて志太榛原地域を盛り上げていきたいと思っています。
最高のお祭り、最高のエンターテイメントを創出し、週末にスタジアムに足を運ぶのが待ち遠しくなるようなチーム作りを目指しますので、楽しみにしていてください！」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
広島県出身で現在38歳の槙野氏は、サンフレッチェ広島、ドイツのケルン、浦和レッズ、ヴィッセル神戸でプレー。日本代表としても活躍し、2018年のロシア・ワールドカップに出場するなど、38キャップをマークした。
2022シーズン限りで引退後は、持ち前の明るいキャラクターでメディアを賑わせると同時に、神奈川県社会人リーグを戦う品川CCの監督を務めていた。
槙野氏は３年前の引退会見の際に、目ざす監督像は「主役である選手たちを最高に輝かせられる監督」であり、「選手の能力を引き出せるような引き出しを持った監督になりたい。これまでにない日本人の監督像を作りたい」「槙野が監督だから試合を見に行きたいと思わせられる指導者に」と強い意欲を示した。
以下、クラブの公式サイトに掲載された槙野新監督のコメント。
「この度、藤枝MYFCの監督に就任しました。
サッカーと時間（とき）を刻む蹴球都市である藤枝の地で、Jリーグの監督としてのキャリアをスタートできることを心から嬉しく思います。
100年を超える蹴球愛に溢れた伝統を持つ藤枝という街、サポーター、関わるすべての人々がまだ見られていない新しい景色を皆さんと共に見られるように、監督として魂を込めて、情熱を注いでいきます。
僕は監督としてチームを勝てるようにするだけでなく、サッカーを通じて志太榛原地域を盛り上げていきたいと思っています。
最高のお祭り、最高のエンターテイメントを創出し、週末にスタジアムに足を運ぶのが待ち遠しくなるようなチーム作りを目指しますので、楽しみにしていてください！」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集