ときどき丁寧に暮らしたい。これは今の我が家の無理なき目標です／ときどき丁寧に暮らしたい（プロローグ）
◆ときどき丁寧に暮らしたい。これは今の我が家の無理なき目標です／ときどき丁寧に暮らしたい（プロローグ）
ときどき丁寧な暮らしを描くゆるやかで愛おしい日常コミックエッセイ
◆【プロローグ】ときどき丁寧に暮らすありのままの我が家
（C）シラセミチ／スターツ出版 無断転載禁止
日々丁寧な暮らしに憧れながらも、我が家の日常はそうもいきません。
たまに食べるカップラーメンは小躍りしたくなる美味しさだし、靴下は片方だけなくなるし、ソファーの肘掛けを洋服掛けだと思っている人も一緒に暮らしています。
それでも毎日を、雑に暮らしたい訳じゃない。
旬の美味しいものを食べたり、野菜を作ったり、お気に入りの家具を手入れしたり…
心が自然と落ち着くような、暮らしの楽しさや幸せも知っています。
このちぐはぐ加減に笑いながらも、最近はこのくらいが、今の我が家にはちょうどいいんだと気づきました。
ときどき丁寧に暮らしたい。
これは、今の我が家の無理なき目標です。
どうにかこうにか頑張って、やっと成り立っている毎日も、たまに訪れる、やる気がある日の丁寧な暮らしも、どちらもまるっと愛おしく思えるような、そんな日々をお届けします。
ときどき丁寧な暮らしを描くゆるやかで愛おしい日常コミックエッセイ
◆【プロローグ】ときどき丁寧に暮らすありのままの我が家
（C）シラセミチ／スターツ出版 無断転載禁止
日々丁寧な暮らしに憧れながらも、我が家の日常はそうもいきません。
たまに食べるカップラーメンは小躍りしたくなる美味しさだし、靴下は片方だけなくなるし、ソファーの肘掛けを洋服掛けだと思っている人も一緒に暮らしています。
旬の美味しいものを食べたり、野菜を作ったり、お気に入りの家具を手入れしたり…
心が自然と落ち着くような、暮らしの楽しさや幸せも知っています。
このちぐはぐ加減に笑いながらも、最近はこのくらいが、今の我が家にはちょうどいいんだと気づきました。
ときどき丁寧に暮らしたい。
これは、今の我が家の無理なき目標です。
どうにかこうにか頑張って、やっと成り立っている毎日も、たまに訪れる、やる気がある日の丁寧な暮らしも、どちらもまるっと愛おしく思えるような、そんな日々をお届けします。