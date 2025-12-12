JALUXグループのJALUX STYLE（ジャルックススタイル）が日本国内での総代理店を務めるオーストラリア発のバッグ・小物ブランド「ALPAKA（アルパカ）」から、同ブランド史上最軽量（12月時点）となる約700gのバックパック「AERO PACK」を発売する。12月上旬から、ALPAKA直営店、日本公式オンラインストア、全国の取扱店舗で順次販売を開始する。





AERO PACKは、「必要な物をすぐに取り出せる整理力」「高耐久の素材」「軽量で快適な背負い心地」を兼ね備えたユニセックス仕様のバックパック。マチのある設計と16Lの容量で、デイリーにも旅行にも使えるバックパックとなっている。16インチのノートパソコンを収納できるパッド入りスリーブやボトルポケットを含む多数のポケットを備え、旅行時に便利なキャリーベルトも搭載。日常の動線をスムーズにする“時短設計”が随所に盛り込まれている。ショルダー部分には別売りHUBアクセサリーが装着できるループを設け、ALPAKAならではの拡張性にも優れている。

素材には、ペットボトルなどのプラスチック廃材を再利用して作られたリサイクル生地Axoflux（アクソフラックス）を採用。軽量でありながら高い耐久性と耐候性を備え、都会的でミニマルなデザインと機能性の両立を実現している。

［小売価格］1万7600円（税込）

［発売日］12月上旬

