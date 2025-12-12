リッチェルのベビー用品部門は、赤ちゃんのできた、うれしい、やってみたいという気持ちを引き出す「TLI（以下トライ）シリーズ」のラインアップとして、赤ちゃんの歯みがき習慣をサポートする「トライ つよもち乳歯ブラシシリーズ」を12月9日からリッチェル公式ウェブショップで発売を開始し、全国のベビー用品専門店などで販売している。

一生使う歯のために、乳歯の時期から赤ちゃんの歯みがき習慣を身に付けておくことが大事だとか。トライ つよもち乳歯ブラシシリーズは成長に合わせた歯みがき練習ができるラインアップを取り揃えており、赤ちゃん自身が歯みがきに慣れるための乳歯ブラシは、STEP1〜4と乳歯ブラシセットの計5アイテム、赤ちゃんの歯を大人がしっかりケアをするための仕上げブラシ2アイテムの合計7アイテムを展開している。





乳歯ブラシは、月齢・歯の生える時期を4ステップに分類。それぞれの時期の発達に合わせて歯ブラシを選ぶことができる。仕上げブラシは、握りやすい三角形状の柄で赤ちゃんのみがき残しの汚れを落としやすい歯ブラシとのこと。また仕上げみがきの際に口を閉じてしまう、歯ブラシを噛んでしまうという悩みに応えて生まれた「カミカミガード」をセットにしたタイプもあり、子どもの開口を促しスムーズな仕上げみがきをサポートする。歯ブラシはやわらかく毛先が広がりにくいPBT（ポリブチレンテレフタレート）毛（（PBT毛はしなやかさと耐久性を兼ね備えた高機能素材で、医療機器や工業用品にも使われている））を採用。歯のすき間までしっかり届く2段のブラシ構造となっている。

［小売価格］

トライ つよもち乳歯ブラシ STEP1：550円

トライ つよもち乳歯ブラシ STEP2：495円

トライ つよもち乳歯ブラシ STEP3：495円

トライ つよもち乳歯ブラシ STEP4：495円

トライ つよもち乳歯ブラシセット：990円

トライ つよもち仕上げブラシ：495円

トライ かみストップ防止 つよもち仕上げブラシセット：550円

（すべて税込）

［発売日］12月9日（火）

リッチェル＝https://www.richell.co.jp