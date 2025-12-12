Âè°ìÀ¸Ì¿¡¢¡ÖÊÝ¸±ÎÁÊ§¹þÌÈ½üÆÃÌó¡Ê¥ï¥¤¥É·¿¡¦¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯·¿¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¤·¡Ö¼º¸ú¼è¾ÃÀ©ÅÙ¡×¤òÆ³Æþ
Âè°ìÀ¸Ì¿¤Ï¡¢12·î17Æü¤«¤é¡¢É¬Í×¤ÊÊÝ¾ã¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ·ÀÌó¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¡È¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡É¤ÊÊÝ¸±¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥¸¥ã¥¹¥È¡×¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ¤ËÉÕ²Ã¤¹¤ëÆÃÌó¤È¤·¤Æ¡ÖÊÝ¸±ÎÁÊ§¹þÌÈ½üÆÃÌó¡Ê¥ï¥¤¥É·¿¡¦¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯·¿¡Ë¡×¡ÊÀµ¼°Ì¾¾Î¡§¡ÖÊÝ¸±ÎÁÊ§¹þÌÈ½üÆÃÌó¡Ê2026¡Ë¡×¡Ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍèÇ¯1·î2Æü¤«¤é¡¢·ÀÌó¤¬¼º¸ú¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â°ìÄê´ü´ÖÆâ¤Ë½êÄê¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤òÊ§¤¤¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢ÊÝ¾ã¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¡Ö¼º¸ú¼è¾ÃÀ©ÅÙ¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¡£
¡ÖÊÝ¸±ÎÁÊ§¹þÌÈ½üÆÃÌó¡×¤Ï¡¢½êÄê¤Î¤¬¤óÅù¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤ª¤êÆ¯¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼ýÆþ¸º¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢°Ê¸å¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÊ§¹þ¤ß¤¬ÉÔÍ×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÊÝ¸±ÎÁ»ÙÊ§¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÊÝ¾ã¤ò·ÑÂ³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼£ÎÅ¤ä½¢¶ÈÉüµ¢¤Ë°Â¿´¤·¤ÆÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÆÃÌó¡£ÊÝ¸±ÎÁÊ§¹þÌÈ½ü»öÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½¾Íè¤Î5¼ïÎà¤Î¼ÀÉÂ¡¦¾õÂÖ¡Ê½êÄê¤Î¤¬¤ó¡¢µÞÀ¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Ë¤è¤ë½êÄê¤Î¾õÂÖ¡¢Ç¾Â´Ãæ¤Ë¤è¤ë½êÄê¤Î¾õÂÖ¡¢½êÄê¤ÎÍ×²ð¸î¾õÂÖ¡¢½êÄê¤Î¿ÈÂÎ¾ã³²¾õÂÖ¡Ë¤Ë¡¢7¼ïÎà¤Î¼ÀÉÂ¡¦¾õÂÖ¡Ê½êÄê¤Î´Î¹ÅÊÑ¡¢ËýÀç¹±ê¤Ë¤è¤ë¼ê½Ñ¡¢ËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¤Ë¤è¤ë¿Í¹©Æ©ÀÏÎÅË¡¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¤è¤ë½êÄê¤Î¾õÂÖ¡¢ÂçÆ°Ì®áîÅù¤Ë¤è¤ë½êÄê¤Î¾õÂÖ¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¼ÀÉÂ¤Ë¤è¤ë½êÄê¤ÎÀº¿À¾ã³²¾õÂÖ¡Ê½êÄê¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¼ÀÉÂ¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ã³²Åùµé¤¬1µé¤ÎÀº¿À¾ã³²¼ÔÊÝ·òÊ¡»ã¼êÄ¢¤Î¸òÉÕ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢ÊÝ¸±ÎÁÊ§¹þÌÈ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ë¡¢»ØÄêÆñÉÂ¤Ë¤è¤ë½êÄê¤Î¿ÈÂÎ¾ã³²¾õÂÖ¡Ê»ØÄêÆñÉÂ¤ËÂÐ¤¹¤ë°åÎÅ¼õµë¼Ô¾Ú¤ª¤è¤Ó¾ã³²¤ÎµéÊÌ¤¬4µé¤Î¿ÈÂÎ¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤Î¸òÉÕ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢ÊÝ¸±ÎÁÊ§¹þÌÈ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ë¡Ë¤ò²Ã¤¨¤¿12¼ïÎà¤Ø¤ÈÊÝ¾ãÈÏ°Ï¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼£ÎÅ¤ä½¢¶ÈÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤Î°Â¿´¤òÆÏ¤±¤ë¡£
Æ±ÆÃÌó¤Ï¡¢¾åµ12¼ïÎà¤Î¼ÀÉÂ¡¦¾õÂÖ¤òÊÝ¾ã¤¹¤ë¡Ö¥ï¥¤¥É·¿¡×¤È½¾Íè¤Î5¼ïÎà¤Î¼ÀÉÂ¡¦¾õÂÖ¤òÊÝ¾ã¤¹¤ë¡Ö¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯·¿¡×¤Î2¤Ä¤Î·¿¤«¤éÁª¤Ù¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¾åµ12¼ïÎà¤Î¼ÀÉÂ¡¦¾õÂÖ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÊÝ¸±ÎÁÊ§¹þÌÈ½ü»öÍ³¤È¤·¤ÆÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÆÃÌó¤ÏÆ±¼Ò¤Î¤ß¡Ê10·îÂè°ìÀ¸Ì¿Ä´¤Ù¡ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·ÀÌó¼Ô¸þ¤±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÊ§¹þ¤ß¤¬¤Ç¤¤º·ÀÌó¤¬¼º¸ú¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¼º¸úÆü¤«¤é2¥õ·î°ÊÆâ¤Ë½êÄê¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤òÊ§¹þ¤ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ÀÌó¤Î¼º¸ú¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¼º¸ú¼è¾ÃÀ©ÅÙ¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¡£Æ±À©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼º¸ú¤·¤¿·ÀÌó¤òÍ¸ú¤Ê¾õÂÖ¤ËÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¤³¤ì¤Þ¤ÇÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿ÈïÊÝ¸±¼Ô¤Î¹ðÃÎ¤Ê¤É¤Î¼êÂ³¤¤¬ÉÔÍ×¤È¤Ê¤ê¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÊÝ¾ã¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±À©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·ÀÌóÆü¤¬ÍèÇ¯1·î1Æü°ÊÁ°¤Î·ÀÌó¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¡£
½¾Íè¤Î¡ÖÊÝ¸±ÎÁÊ§¹þÌÈ½üÆÃÌó¡×¤Ï¡¢½êÄê¤Î¤¬¤ó¡¦µÞÀ¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Ë¤è¤ë½êÄê¤Î¾õÂÖ¡¦Ç¾Â´Ãæ¤Ë¤è¤ë½êÄê¤Î¾õÂÖ¡¦½êÄê¤ÎÍ×²ð¸î¾õÂÖ¡¦½êÄê¤Î¿ÈÂÎ¾ã³²¾õÂÖ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤ª¤êÆ¯¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼ýÆþ¸º¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢°Ê¸å¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÊ§¹þ¤ß¤¬ÉÔÍ×¤È¤Ê¤ëÆÃÌó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÊÝ¸±ÎÁ»ÙÊ§¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÊÝ¾ã¤ò·ÑÂ³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼£ÎÅ¤ä½¢¶ÈÉüµ¢¤Ë°Â¿´¤·¤ÆÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÆÃÌó¤È¤·¤Æ¡¢1999Ç¯¤ËÈ¯Çä°ÊÍè¡¢Ä¹Ç¯Â¿¤¯¤ÎÀ¸³è¼Ô¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢3Âç¼ÀÉÂ¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ï²£¤Ð¤¤¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢3Âç¼ÀÉÂ°Ê³°¤ÎÀ¸³è½¬´·ÉÂ´µ¼Ô¿ô¤Ï2002Ç¯¤«¤é2017Ç¯¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ÇÌó1.4ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾¶á¼ÂÀÓ¤Ç¤â¹â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£3Âç¼ÀÉÂ°Ê³°¤ÎÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½Å¾É²½¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï3Âç¼ÀÉÂ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤ª¤êÆ¯¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¼ÀÉÂ¤ä¾õÂÖ¡×¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸½¹Ô¤ÎÊÝ¾ãÆâÍÆ¤Ç¤Ï¥«¥Ð¡¼¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢½ÅÅÙ¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¼ÀÉÂ¡¦»ØÄêÆñÉÂ¤ËØí´µ¤·¤¿¾ì¹ç¤â¡¢¼ýÆþ¸º¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢½¾Íè¤Î5¼ïÎà¤Î¼ÀÉÂ¡¦¾õÂÖ¤Ë¡¢¸½¹Ô¤Ç¤Ï¥«¥Ð¡¼¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤7¼ïÎà¤Î¼ÀÉÂ¡¦¾õÂÖ¤ò²Ã¤¨¤¿12¼ïÎà¤Î¼ÀÉÂ¡¦¾õÂÖ¤Ø¤ÈÊÝ¾ãÈÏ°Ï¤ò³ÈÂç¤·¤¿¡ÖÊÝ¸±ÎÁÊ§¹þÌÈ½üÆÃÌó¥ï¥¤¥É·¿¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢½¾Íè¤Î5¼ïÎà¤Î¼ÀÉÂ¡¦¾õÂÖ¤òÊÝ¾ãÈÏ°Ï¤È¤¹¤ëÆÃÌó¤Ï¡¢¡ÖÊÝ¸±ÎÁÊ§¹þÌÈ½üÆÃÌó¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯·¿¡×¤È¤·¤ÆÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¤·¡¢Æ±»þ´ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë
