¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û¼ÄÄÍÏÂÅµ¤¬µð¿Í¤ÎÌî¼ê¿Ø¤Ë¡Ö¤·¤Ä¤³¤¯¸À¤¤¤¿¤¤¡×²ÝÂê¡¡²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬È´¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤´íµ¡¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤ë¡©
¼ÄÄÍÏÂÅµ¤¬¸ì¤ëº£µ¨¤Îµð¿ÍÁí³ç¡¡Ìî¼êÊÔ
¡¡2025Ç¯¡¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿µð¿Í¤Ï£³°Ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£ÀäÂÐÅª¤Ê£´ÈÖ¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Ç¥Á¡¼¥à¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Íèµ¨¤Ï¤è¤ê¸·¤·¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤ë¡£º£µ¨¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤«¤éÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÝÂê¡¢Íèµ¨¤Ø¸þ¤±¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£Ä¹¤é¤¯µð¿Í¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢°úÂà¸å¤Ïµð¿Í¤ÎÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤òÎòÇ¤¤·¤¿¼ÄÄÍÏÂÅµ»á¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÌî¼ê¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼çÎÏÁª¼ê¤¬È´¤±¤¿·ê¤ò¤É¤¦Ëä¤á¤ë¤«¡Û
¼ÄÄÍ»á¤¬¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿µð¿Í¤ÎÀô¸ý¡¡photo by Sankei Visual
¡½¡½¤Þ¤º¡¢Ìî¼ê¿Ø¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
¼ÄÄÍÏÂÅµ¡Ê°Ê²¼¡§¼ÄÄÍ¡Ë¡¡¶áÇ¯¤Î¥×¥íÌîµå¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¤Û¤¦¤¬Í¥°Ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨.250¡Ê¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¡Ë¤Ç¤â°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç£³³ä¤òÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï£²¿Í¤À¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Àô¸ýÍ§ÂÁ¤Ï¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ê¥ê¡¼¥°£²°Ì¤Î.301¤ò¥Þ¡¼¥¯¡Ë¡¢¤ä¤Ï¤ê¸Ä¿Í¸Ä¿Í¤¬µ»½Ñ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Á¡¼¥àÆÀÅÀ¤â¾¯¤Ê¤¤¡Ê¥ê¡¼¥°£³°Ì¤Î463¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Í×°ø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£µ¨¤Ï²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬¥±¥¬¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤·¡¢´Ý²Â¹À¤â¥±¥¬¤Ç³«Ëë¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼çÎÏÁª¼ê¤¬Ä¹´üÎ¥Ã¦¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤Î·ê¤òËä¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤Ä¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼¤òÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¼ÄÄÍ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Ä¹¤¤´ü´Ö¤Î¥«¥Ð¡¼¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¼çÎÏÁª¼ê¤¬10Æü´Ö¡ÊÅÐÏ¿Ëõ¾Ã´ü´Ö¡Ë¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê·Ú¤á¤Î¥±¥¬¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤ò°é¤Æ¤ë¡¢Êä¶¯¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¸ÇÄê¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤òºî¤ë¤³¤È¡£º£µ¨¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤³¿ôÇ¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¡½¡½£±ÅÀ¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Î¹©É×¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¼ÄÄÍ¡¡Àè¤Û¤É¡¢º£¤ÎÌîµå¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Í¥°Ì¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¿¤ÀÂÇ¤Ä¤À¤±¤Ç¤ÏÅÀ¤Ï¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£µ¨¤Ï¥Á¡¼¥àÅðÎÝ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤Î53¸Ä¡Ë¤Ç¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê¤â¡Ö¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÊý¸þ¤ËÂÇ¤Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬µ»½ÑÅª¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤éÆ¬¤ËÉâ¤«¤Ð¤Ê¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Îý½¬¤Î»þ¤«¤é»î¹ç¤ËÄÌ¤¸¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¡£¤½¤Î°Õ¼±¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢É¬Á³Åª¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òºÙ¤«¤¯¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¡Ú¿¤ÓÇº¤à¼ã¼êÂÇ¼Ô¤¿¤Á¤¬°Õ¼±¤¹¤Ù¤¤³¤È¡Û
¡½¡½¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢Ìî¼êÂ¦¤Ë¤â¹©É×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤Í¡£
¼ÄÄÍ¡¡º£¸å¤Ï.350¤ä.360¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÇÎ¨¤ò»Ä¤¹Áª¼ê¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£°ÊÁ°¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤³¤ì¤Ï¤·¤Ä¤³¤¯¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¤â¤Ã¤ÈºÙ¤«¤¯¹Í¤¨¤Æ¡¢¹Í¤¨È´¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤Ç¤Ï¥À¥á¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÊÑ²½µå¤ò´°àú¤Ë¤È¤é¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢10²óÃæ£±²ó¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤ò±Ë¤¬¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ç¤âÂÇ¤Æ¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÂÎ¤Ç³Ð¤¨¤ë¤È¤«¡¢´°¤Ú¤¤Ç¤Ê¤¯¤È¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡¢ÂÇ¤ÁÊý¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Àô¸ýÁª¼ê¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤òÃ»¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¼ÄÄÍ¡¡¥Ð¥Ã¥È¤Î»ý¤ÁÊý¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢Àô¸ý¤ÏºÙ¤«¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¿¶¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ð¥Ã¥È¤ÎÄ¹¤µ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¤È¤é¤¨¤ä¤¹¤¤¥Ð¥Ã¥È¤ÎÄ¹¤µ¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬¥Ð¥Ã¥È¤òÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ä¹¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎµåÂ®¤ä¡¢¤¢¤é¤æ¤ëµ°Æ»¤Îµå¼ï¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Àô¸ý¤¬¥Ð¥Ã¥È¤òÃ»¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢³ÎÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½°ÊÁ°¡¢¡Ö¼ã¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤â¡¢·ë¶É³èÌö¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¼ÄÄÍ¡¡¤É¤ÎÁª¼ê¤â¡¢¼éÈ÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÁê¼ê¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡£»þ¡¹¥«¥ó¥«¥óÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¼óÇ¾¿Ø¤«¤é¤¹¤ë¤È»È¤¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¡¢Âå¤ï¤ëÂå¤ï¤ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁª¼ê¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Àô¸ý¤ß¤¿¤¤¤Ë¤ä¤ì¤ì¤Ð¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò³Í¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¼ã¼ê¤Î¤Ê¤«¤«¤é¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¡¢¤Õ¤¿¤ê½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¾åÇØ¤Î¤Ê¤¤ÀõÌîæÆ¸ã¤ä±ºÅÄ½ÓÊå¡¢ÌçÏÆÀ¿¤é¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËÂÇÎ¨.201¤À¤Ã¤¿Àô¸ý¤¬£³³äÂÇ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÚÃæ»³ÎéÅÔ¤Ï¡ÖÍèµ¨¤¬½ÅÍ×¡×¡Û
¡½¡½¤³¤³¤Þ¤Ç²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤òµó¤²¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡©
¼ÄÄÍ¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éÊá¼ê¤Î¹ÃÈåÂóÌé¤¬²ÃÆþ¤·¡¢¥·¡¼¥º¥óÅö½é¤Ï´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤Î½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ÃÈå¤¬Î¥Ã¦¤·¤Æ°Ê¹ß¤Ï¤¤¤¤Æ¯¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÂÐ±þÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¹ÃÈå¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¿¶¤ë¤Î¤Ç¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¤ò²Ô¤¬¤ì¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÍî¤È¤µ¤ì¤ë¤È¥À¥á¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ºÇ½é¤ÏÁê¼ê¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤â¹ÃÈå¤ÎÆÃÀ¤ò¤¢¤Þ¤ê¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥¹¤Ã¤ÈÅê¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¹ÃÈå¤¬¿¶¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¹ÃÈå¤Ë¤Ï¡ÖÁÀ¤Ã¤Æ¤¢¤½¤³¤ØÂÇ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç´ßÅÄ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢°Õ¿ÞÅª¤ËµÕÊý¸þ¤ØÂÇ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Àô¸ýÆ±ÍÍ¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤òÃ»¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼éÈ÷¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Íèµ¨¤Ï³«Ëë¤«¤é´ßÅÄ¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡½¡½103»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡¢Ãæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¼ÄÄÍ¡¡¥·¡¼¥º¥óÃæÈ×¤«¤é¸åÈ¾¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£º£¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸ÂÇ¤ÁÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·¥Ð¥Ã¥È¤ò¿²¤«¤·¤Æ¤ß¤ë¤Ê¤É¹©É×¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Å¤¯¤Î¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢³ÎÎ¨¹â¤¯¥Ü¡¼¥ë¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦ÂÇ¤ÁÊý¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Íèµ¨¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡¹½¤¨¤Æ¡¢Æ°¤¤¤Æ¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤éÂÇ¤Ä¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤¬°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìîµå¤Ï"Æ°¤«¤éÆ°"¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ìîµå¤Î´ðËÜ¤ò¶µ¤¨¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ä´»Ò¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ã¥È¤òÃ»¤¯»ý¤Ã¤¿¤ê¡¢¿²¤«¤»¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¤È¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È»î¤·¤Ê¤¬¤éÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Ãæ»³Áª¼ê¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¹©É×¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¼ÄÄÍ¡¡¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç"¤³¤ì¤À¡ª"¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¾å¤òÁÀ¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤¤¾õÂÖ¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¤Þ¤Þ¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¸å¤¬´Î¿´¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç½©¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤Î¤«¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÇ¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ°Â¿´¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¡Ú²¬ËÜ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢£´ÈÖ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Û
¡½¡½²¬ËÜÁª¼ê¤¬¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ÇÈ´¤±¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼ÄÄÍ¡¡¾¾°æ½¨´î¤¬¼ã¤¤º¢¤Ï¡¢Íî¹çÇîËþ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤è¤¤¤ª¼êËÜ¤¬£´ÈÖ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ë£´ÈÖ¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤¤¤¤Î®¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÍè¤Ï²¬ËÜ¤¬¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¼¡¤Î£´ÈÖ¸õÊä¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÍèµ¨¤«¤é¡Ö¤¸¤ã¤¢¤³¤ÎÁª¼ê¤ò£´ÈÖ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¾¡¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£º£¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¤Ê¤¬¤é¡¢£²¡¢£³Ç¯¤«¤±¤Æ¼¡¤Î£´ÈÖ¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¸½¼ÂÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¬ËÜ¤â¤¢¤ì¤À¤±¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤·¤Í¡£
¡¡¤¿¤À¡¢»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¨¤ë¿Íºà¤¬¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¤Í¡£´ßÅÄ¤äÃæ»³¤âÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ä¹Ó´¬Íª¤é¤¬À®Ä¹¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¸·¤·¤¤¡£³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢"£´ÈÖÌÜ¤ÎÂÇ¼Ô"¤È¤·¤Æ¤Îµ¯ÍÑ¤·¤«ÌÜ½è¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¥È¥ì¥¤¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸Áª¼ê¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¼ÄÄÍ¡¡µÚÂèÅÀ¤Î³èÌö¤Ï¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤ÀÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£´Ý¤âÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£µÈÀî¾°µ±¤ÏÅÓÃæ¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¤ÎÀô¸ý¤È¥»¥«¥ó¥É¤ÎµÈÀî¤¯¤é¤¤¡£Íèµ¨¡¢Ìî¼ê¿Ø¤Ï¸·¤·¤¤¾õ¶·¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢Ã¯¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÅê¼êÊÔ¡ä¡ä¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¢£¼ÄÄÍÏÂÅµ¡Ê¤·¤Î¤Å¤«¡¦¤«¤º¤Î¤ê¡Ë
1957Ç¯£··î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¢ÀéÍÕ¸©Ä¸»Ò»Ô°é¤Á¡£1975Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¡¢£³ÈÖ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÇ½ç¤Ç³èÌö¡£1984Ç¯¡¢87Ç¯¤Ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼çÎÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î£¶ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢£³ÅÙ¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£1994Ç¯¤òºÇ¸å¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤Æ°Ê¹ß¤Ï¡¢µð¿Í¤Ç1995Ç¯¡Á2003Ç¯¡¢2006Ç¯¡Á2010Ç¯¤È£±·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡¢£±·³¼éÈ÷¡¦ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¡¢Áí¹ç¥³¡¼¥Á¤òÎòÇ¤¡£2009Ç¯WBC¤Ç¤ÏÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î£²Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£