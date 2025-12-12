¡Ö¹¥¤¤ÊÃËÀ¥¢¥Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç£Ô£Â£ÓÆîÇÈ²í½Ó¥¢¥Ê¤ÈÀÖ²®Êâ¥¢¥Ê¤¬¥ï¥ó¥Ä¡¼¡¡À¸ÊüÁ÷¤ÇÆ¹¾å¤²
¡¡£Ô£Â£Ó¤ÎÆîÇÈ²í½Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÈÀÖ²®Êâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬£±£²Æü¡¢¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¹¥¤¤ÊÃËÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°£²£°£²£µ¡×¤òÀ¸ÊüÁ÷¤ÇÈ¯É½¤·¡¢ÆîÇÈ¥¢¥Ê¤¬£±°Ì¡¢ÀÖ²®¥¢¥Ê¤¬£²°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡Ê¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ë
¡¡ÆîÇÈ¥¢¥Ê¤ÏºòÇ¯¤Î£²°Ì¤«¤é¡¢ÀÖ²®¥¢¥Ê¤Ï£¶°Ì¤«¤é½ç°Ì¤òÂç¤¤¯¾å¤²¤¿¡£½ç°Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È£²¿Í¤ÏÀä¶ç¡££²¿Í¤È¤âÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÆ¹¾å¤²¤µ¤ì¤¿¡££Í£Ã¤òÌ³¤á¤ëóÊÎÛ¤ÎÀîÅçÌÀ¤«¤é¡ÖÀÖ²®¤µ¤ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡££²°Ì¤Ç¤¹¡×¡£¡ÖÆîÇÈ¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡¡¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤·ë²Ì¡×¤È²ÖÂ«¤òÂ£¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÖ²®¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¹¤®¤Æ¡¢ÀµÄ¾³°¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¥é¥ó¥¯³°¤âÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö£²£²Ç¯ÌÜ¤Ç£²°Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡½é¤Î£±°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿ÆîÇÈ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢¤Á¤ç¤±¤¿¤ê¡¢Á°¤Ë½Ð¤¿¤ê¡¢Ä´»Ò¾è¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¡¢±é¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÀîÅç¤µ¤ó¤¬Á´Éô¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡×¤È½Ð±é¼Ô¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡ÆîÇÈ¥¢¥Ê¤Ï£Â¡Ç£ú¤Î³Ú¶Ê¤ò²Î¤¦»ö¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö»¶¡¹¡¢²Î¤¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢À©ºî¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤ä¤Ã¤¿¡ª¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤¿¡£¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£ÀîÅç¤«¤é¤Ï¡Öµã¤¤½¤¦¤Çµã¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÃæ¤Ë¤Ï£²¿Í¤Ç£Â¡Ç£ú¤Î¡Ö£õ£ì£ô£ò£á¡¡£ó£ï£õ£ì¡×¤òÇ®¾§¤·´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡£Ô£Â£Ó¤ÏÌ¾¼Â¤È¤â¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Äë¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£