「The Game Awards 2025」にて、プレイステーション 5/Steam用アクション「STUPID NEVER DIES」が発表された。

本作はGPTRACK「Devil May Cry」シリーズや「Dragons Dogma」、「BIOHAZARD」シリーズのクリエイター達が結集したスタジオ「GPTRACK50」が開発するアクションゲーム。

「TGA2025」ではゲームプレイを含むトレーラーが公開。ゾンビのDAVYと人間のジュリアが歌って踊るPVに加え、DAVYが異形の大群と戦う様子などを確認できる。

また、ゲームプレイでは武器だけでなく、狼人間のような姿になって戦ったり自爆する味方を地面から呼び出して突撃させるような様子も映されている。なお、本作は2026年に発売予定となっている。

