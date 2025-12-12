¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¢¤ê¡Ûº£Â¼æÆ¸ã¤µ¤ó¡ß»³ºêÎçÆà¤µ¤ó¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¸À¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤»¤Æ¡× Ãæ¹¾ÍÎ¤¤µ¤ó¤Î¡Öºå¿À°¦¡×¤¬ËÜ¤Ë
¡Êº¸¤«¤é¡Ë»³ºêÎçÆà¤µ¤ó¡¢Ãæ¹¾ÍÎ¤¤µ¤ó¡¢º£Â¼æÆ¸ã¤µ¤ó=½éÂô°¡Íø»£±Æ
¡¡Îò»Ë¾®Àâ²È¤Îº£Â¼æÆ¸ã¤µ¤ó¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³ºêÎçÆà¤µ¤ó¤¬Îò»Ë¤ÈËÜ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¦¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Öº£Â¼æÆ¸ã¡ß»³ºêÎçÆà¤Î¸À¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤»¤Æ¡×¡£º£²ó¤ÏÇÐÍ¥¤Ç¾®Àâ²È¤ÎÃæ¹¾ÍÎ¤¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¹¥½ñ¹¥Æü¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò½ñÀÒ²½¤·¤¿ºÇ¿·´©¡ØÆü¡¹¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¢»þ¡¹¡¢ËÜ¡£ÌÔ¸×ÀºÆÉ¤ÎµÏ¿¡Ù¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Îº£Â¼¤µ¤ó¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ýÏ¿¤ÎÌÏÍÍ¤òºÆ¹½À®¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÊ¸¡§µÈÌîÂÀ°ìÏº¡¡¼Ì¿¿¡§½éÂô°¡Íø¡Ë
ÇÐÍ¥¡¦¾®Àâ²È¡¦µÓËÜ²È¡£1973Ç¯ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£´ØÀ¾³Ø±¡Âç³ØÂ´¶È¡£89Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÁö¤é¤ó¤«¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¡£±Ç²è¡Ö³Ø¹»¡×¡ÖÉ÷¤Î²Î¤¬Ê¹¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£NHK¥Æ¥ì¥ÓBS2¡Ö½µ´©¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ó¥å¡¼¡×¤ÇÄ¹Ç¯»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¡£ÆÉ½ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Ö±é¡¢¾®Àâ¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¡¢½ñÉ¾¤âÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¾®Àâ¡Ø°¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡Ù(¿·Ä¬¼Ò)¡¢¡Ø¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ÎÈëÌ©¡Ù(Ãæ¸øÊ¸¸Ë)¡¢¡Ø¿å¤Î·î¡Ù(Ä¬½ÐÈÇ¼Ò)¡¢¡ØËüÍÕ¤Èº»Íå¡Ù(Ê¸éº½Õ½©)¤Ê¤É¡£Ê¸²½Ä£Ê¸²½¿³µÄ²ñ°Ñ°÷¡£
º£Â¼æÆ¸ã¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢º£Â¼¡Ë¡¡Ãæ¹¾¤µ¤ó¤È¤ÏÌÌ¼±¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
Ãæ¹¾ÍÎ¤¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢Ãæ¹¾¡Ë¡¡¤Ï¤¤¡¢Ç¯¤Ë2²ó¤°¤é¤¤¤Ï¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñµÄ·Ï¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤ËÎ©¤ÁÏÃ¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
»³ºêÎçÆà¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢»³ºê¡Ë¡¡Ãæ¹¾¤µ¤ó¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¼¹É®²È¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤´¤¯ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
º£Â¼¡¡ËÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó½÷Í¥¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«Æ±¶È¤Î´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
»³ºê¡¡·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤ë°ÊÁ°¤«¤éËÜ¤òÆÉ¤à¤Î¤Ï¤ª¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ãæ¹¾¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤Ã¤Á¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤ëÁ°¤ÏÊª½ñ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
º£Â¼¡¡ËÍ¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
Ãæ¹¾¡¡ÆÃ¤Ë´ØÀ¾¤Ë¤¤¤ë¤È¡ÖÅìµþ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ç¤â¡¢·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢20Âå¤Î½ª¤ï¤ê¤°¤é¤¤¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¿¤«½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¤ÎµÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¬NHK¤Î¥é¥¸¥ª¤Î·ü¾Þ¤Ë±þÊç¤·¤¿¤éºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤Æ¡£
»³ºê¡¡±þÊç¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡© ¤À¤Ã¤ÆNHK¤ÎÄ«¥É¥é¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ä¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤È¤«¤ò¤¿¤É¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
Ãæ¹¾¡¡¤½¤ì¤ÏÀäÂÐ·ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ó¤ë¡£
º£Â¼¡¡Ê¬¤«¤ë¡¢µ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
Ãæ¹¾¡¡ÅÅÏÃ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡Ö¤¢¤Î¡¢Ãæ¹¾ÍÎ¤¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Î½÷Í¥¤ÎÃæ¹¾¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¿Í¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£ºÇ½ªÁª¹Í¤ÏÌ¾Á°¤âÇ¯Îð¤âÀÊÌ¤âÁ´Éô¡¢¾Ê¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ°À¤¬Ê¬¤«¤ë¤È¡¢ºîÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿³ºº°÷¤Î¸«¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÇÄÌ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤é¡Ö¤è¤·¡ª¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£
º£Â¼¡¡¼ÂºÝ¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¡¢ºòÆü¤â¿³ºº¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÃËÀ¤«½÷À¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£
»³ºê¡¡²¿¤¬¾®Àâ²È¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ãæ¹¾¡¡¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¤ò½ñ¤¤¤¿¤é¡¢¤¢¤ëÊÔ½¸¼Ô¤ÎÊý¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ò¥»¥ë¥Õ¥Î¥Ù¥é¥¤¥º¡Ê¾®Àâ²½¡Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ªÍ¶¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤éÁ´Á³¤Ç¤¤Ê¤¤¡£2¥«·î¤«¤±¤Æ¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¤ÎµÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾®Àâ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ë2Ç¯¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¤Í¡¢¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡£
»³ºê¡¡º£Â¼ÀèÀ¸¤Î¾ì¹ç¤ÏµÕ¤Ç¡¢¾®Àâ¤«¤é±ÇÁü¤Ç¤¹¤Í¡£
º£Â¼¡¡²¶¡¢µÓËÜ¤Ï½ñ¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤À¤«¤é¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤Î¸¶ºî¤Ë¤¤¤¤µÓËÜ²È¤òÃµ¤¹¡£ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤È¤«¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¤«´ÆÆÄ¤È¤«¡¢Á´°÷¤ËÍ¾±¤¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢Í·¤Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬µÓËÜ¤Ç¤¹¤è¤Í¡© ËÍ¤Ï¤½¤³½ñ¤¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¡Ê¼«Ê¬¤ÇµÓËÜ¤Ï¡ËÌµÍý¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
Ãæ¹¾¡¡¤½¤¦¡¢¤½¤³¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤Ï½÷Í¥¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢µÓËÜ¤Ï¸«´·¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¾®Àâ¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡¢°Ñ¤Í¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ2Ç¯¤«¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
»³ºê¡¡¤Ç¤â½÷Í¥¶È¤È¼¹É®¤ÎÎ¾ÎØ¤Ç¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂçÊÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
Ãæ¹¾¡¡¤¤¤ä¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤¬½ñ¤¯¤³¤È¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤ë¡£»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¥«¥á¥é¤ò¤É¤³¤ËÃÖ¤¯¤«¡¢¤½¤³¤«¤é¸«¤¿»þ¤Ë¤É¤¦¸«¤¨¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦»ëÅÀ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ½ñ¤¯¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢µÕ¤Ëº£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤ë»þ¤Ë¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤ò¤É¤¦¿¼¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤ë¡£¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Áê¾è¸ú²Ì¤¬»ä¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Î¾Êý¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¯½¼¼Â¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ø¤ÎÇ®¶¸¤òËÜ¤Ë
»³ºê¡¡11·î25Æü¤ËÆÁ´Ö½ñÅ¹¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ØÆü¡¹¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¢»þ¡¹¡¢ËÜ¡£ÌÔ¸×ÀºÆÉ¤ÎµÏ¿¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡£
º£Â¼¡¡Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤ï¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¡£ËÍ¤âºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤ä¤«¤é¡£
»³ºê¡¡É½»æ¤â¤Í¡¢¤Þ¤µ¤Ëµå¾ì¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹¾¡¡¹Ã»Ò±àµå¾ì¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£
º£Â¼¡¡°ìÈÖÇ®¤¤¤È¤³¤í¤è¤Í¡£
Ãæ¹¾¡¡¹Ã»Ò±à¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ»ÃÏ¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡£À»ÃÏ¤Ï¤¬¤Ã¤Á¤ê·è¤á¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¡£
»³ºê¡¡¤³¤ÎËÜ¡¢ÌÌÇò¤¤¤Î¤¬¡Ö¥È¥é¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯29ºý¤Î½ñÉ¾¡×¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
Ãæ¹¾¡¡¸µ¡¹¡¢Ï¢ºÜ¤Î¤´°ÍÍê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢½ñÉ¾¤Î°ÍÍê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¡¢½ñÉ¾¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç½ñ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Î¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤ÎÃ´Åö¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤¬ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤âºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌîµå¤òÍí¤á¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢2023Ç¯¤«¤é»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºå¿À¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Í¥¾¡¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¯¤¹¤®¤Æ¤É¤ó¤É¤óºå¿À¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢»ß¤á¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë
º£Â¼¡¡ºå¿À¤Î¹¥Ä´¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡£
Ãæ¹¾¡¡´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÌîµå¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤¬´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤òº£¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤ÀËÜ¤È¥¯¥í¥¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¼ÂºÝ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Õ¤ÈÉâ¤«¤Ö¥Æ¡¼¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£143»î¹ç¡¢Á´Éô°ã¤¦»î¹ç¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µÏ¿¤È¡¢Æü¾ï¤Î½ÐÍè»ö¤ÈËÜ¤È¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÊÑ¤ÊËÜ¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¹¤´¤¯¡Ê¾Ð¡Ë
º£Â¼¡¡¤á¤Ã¤Á¤ãºå¿À¡Ê¾Ð¡Ë
»³ºê¡¡º£Â¼ÀèÀ¸¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
º£Â¼¡¡¤Þ¡¢Ê¬¤«¤ë¤«¤é¤Í¡¢²æ¡¹¤Ë¤Ï¶¦ÄÌ¸À¸ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£
»³ºê¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
º£Â¼¡¡¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¡¢Á´Éôºå¿À¡£½ñÉ¾¤Èºå¿À¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡Ê¾Ð¡Ë
»³ºê¡¡ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í´Ö¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼¡© ¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
º£Â¼¡¡¤³¤Î1¸Ä1¸Ä¤Î»î¹ç¤òËÜ¤Ë½Å¤Í¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¡¢²¶¤ä¤Ã¤¿¤é²¿½ñ¤¯¤«¤Ê¡© ¶áËÜ¡Ê¸÷»ÊÁª¼ê¡£ÉÔÆ°¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡§ÊÔ½¸ÉôÃí¡Ë¤ÈÉð»Î¤ÎÏÃ¤ò½ñ¤¯¤«¤Ê¡© ¤¢¤È¤Ï¡¢Îã¤¨¤ÐÆîËÌÄ«¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢Âè1À¤Âå¥ì¥®¥å¥é¡¼Á´°÷¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌçÊÌ¡Ê·¼¿ÍÅê¼ê¡£21ºÐ¡¢Íèµ¨¥×¥í4Ç¯ÌÜ¤Î´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¡§ÊÔ½¸ÉôÃí¡Ë¤¬¤¤¤¤Ê¤ê³«ËëÀïÅê¤²¤é¤ì¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
»³ºê¡¡¤¨¡¢²¿¤Ç¤â¤¯¤Ã¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
º£Â¼¡¡¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡Ö¤ä¤Ð¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤ä¤ó¡£
Ãæ¹¾¡¡Á´Á³¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Î·ëÂ«¤ò¸«¤»¤ë°ìºý¡©
»³ºê¡¡ÂÓ¤Ë¡ÖÀè¤Ë¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¤¿¤¤¤Ø¤óÍ×ÁÇ¤¬Â¿¤¤¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ç°¤Î¤¿¤á²Õ¾ò½ñ¤¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¡18Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡õ38Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2023Ç¯¤«¤é¡¢»Ë¾åºÇÂ®Í¥¾¡¤ò¤·¤¿2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Îºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹´ÑÀïµ¡£¢¿·¿Í»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤«¤éÆÍÁ³¤Ö¤ÃÅÝ¤ì¤Æ¶ÛµÞ¼ê½Ñ¡¢Éüµ¢¤·¤Æ¤«¤é¤â±þ±ç¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¹Ô¤¯50Âå¤ÎÆü¾ï¤È½ñÉ¾¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤â¤è¤·¡¢¿·¤¿¤ÊËÜ¤ÎÈ¯¸«¤â¤è¤·¡¢ÍÑÅÓ¤ÏÌä¤ï¤º¡£¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¡¢·é¤¤¤Ã¤¿¤é¤¢¤ê¤ã¤·¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë
º£Â¼¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡¢¤À¤«¤é¤½¤ì¤°¤é¤¤ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ï³Ú¤·¤á¤ë¡£ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í¤Ï½ñÉ¾¤«¤é³Ú¤·¤ó¤À¤é¤¨¤¨¤Í¤ó¡£
»³ºê¡¡½ñÉ¾¤«¤é¡¢³ÑÅÙ¤òÊÑ¤¨¤Æ¡£
º£Â¼¡¡¤±¤ÉÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±Á´°÷¤Ë»É¤µ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤è¡£ºå¿À¥Õ¥¡¥ó5Ëü¿Í¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¤é½ÅÈÇ¤ä¤«¤é¡£
»³ºê¡¡³Î¤«¤Ë¡£ÉáÄÌ¤Ë¤½¤¦¤«¤â¡£
º£Â¼¡¡¤½¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤ì¡¢µÕ¤Ë¸À¤Ã¤¿¤éºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Î·ëÂ«¤ò¸«¤»¤í¤È¡£
Ãæ¹¾¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¤Í¡¢¤³¤ÎËÜ¤ò½Ð¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤±¤ÉÉÔ°Â¤Ê¤Î¤Ï¡¢ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤·¤«ÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âº£¤Îº£Â¼¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Í¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£Â¼¡¡¤À¤Ã¤ÆÁ´¹ñ¤Îºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤¬ÆÉ¤ó¤À¤éÂç¥Ò¥Ã¥È¤ä¤Ç¡¢¤³¤ì¡£³°Ìî¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤è¤ê¤Ï°Â¤¤¤«¤é¡£
»³ºê¡¡¤¤¤¤¤¾¡¢¤¤¤¤¤¾¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÃæ¹¾¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢¼ç±é±Ç²è¡ÖÆ»Áð¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹¾¡¡¤³¤ì¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ26Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼ç±é±Ç²è¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î50ÂåÆÈ¿È½÷À¤¬¡¢¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éÆÁÅç¤Ë°Ü½»¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê±ï¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¤À¸¤Êý¤ò»Ï¤á¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ªÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿ÍÀ¸100Ç¯¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÉÔÄ´¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëÃæ¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸À¸¤Êý¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»þ¡¢´Ë¤ä¤«¤Ëºä¤ò²¼¤ë¡¢¤½¤Î·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
º£Â¼¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÖÆ»Áð¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤â¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Ãæ¹¾¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Æ»Áð¤Ç¤¹¤Í¡£¿ÍÀ¸¤ÎÆ»Áð¡£
»³ºê¡¡Ç¯Îð¤È¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢Ìò¤ÎÊÑ²½¤â¤¢¤ë¤·¡¢½ñ¤±¤ë¤³¤È¤ÎÊÑ²½¤â¡¢¼ñÌ£¤òÁ´³«¤Ë¤Ç¤¤ë¶¯¤µ¤â»ý¤Æ¤ë¤·¡£
Ãæ¹¾¡¡¤½¤¦¡¢¼ñÌ£Á´³«¤Ç¤¹¡£¤¤¤ä¤¢¡¢¤³¤ó¤ÊËÜ¤ò½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤Ç5Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡¡Ãæ¹¾¤µ¤ó¤ÎÌÔ¸×¤ÊÆÉ½ñ¤Î3Ç¯´Ö¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡ØÆü¡¹¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¢»þ¡¹¡¢ËÜ¡£ÌÔ¸×ÀºÆÉ¤ÎµÏ¿¡Ù¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡¢ÀÇ¹þ¤ßÄê²Á1870±ß¡Ë¤ò¡¢¹¥½ñ¹¥Æü¥á¥ë¥Þ¥¬ÆÉ¼Ô5Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£Ãæ¹¾¤µ¤ó¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡Äù¤áÀÚ¤ê¤Ï2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡ËÀµ¸á¡£
¡¡¤´±þÊç¤Ë¤Ï¡Ö¹¥½ñ¹¥Æü¡×¥á¥ë¥Þ¥¬¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡ÊÌµÎÁ¡Ë¡£°Ê²¼¤Î±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ä¤´±þÊç¤Ï¤³¤Á¤é