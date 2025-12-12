ZEROBASEONE、9人揃って『anan』表紙に登場！冬のぬくもり感じるビジュアルに視線釘付け

ZEROBASEONEが、日本での圧倒的な人気を改めて証明した。

日本のファッション誌『anan』は最近、公式SNSを通じて、ZEROBASEONEが揃って登場した『anan』2476号のスペシャルエディション表紙を公開した。

公開された表紙のZEROBASEONEは、穏やかな笑顔とぬくもりのある雰囲気で、温かな冬の感性を表現している。9人のメンバーは肩を組むなど、互いに寄り添う姿で、青春のワンシーンを切り取ったようなビジュアルを完成させ、視線を集めた。

撮影とあわせてインタビューも行われた。ZEROBASEONEは、2025年の活動の中で最も印象に残っている瞬間をはじめ、ZEROSE（ファン名）への深い愛情などについて、率直に語る予定だ。

（写真＝『anan』）ZEROBASEONE

このように、ZEROBASEONEの日本でのシンドローム級の人気は現在進行形で続いている。彼らは先立って、日本1st EP『PREZENT』とスペシャルEP『ICONIK』で、2025年だけで日本レコード協会のプラチナ認定を2作連続で獲得した。

さらにZEROBASEONEは、ビルボードジャパンの年末総決算にも名を連ねた。ビルボードジャパンが最近発表した2025年年末総決算「トップ・アルバム・セールス」チャートでは、日本1st EP『PREZENT』が11位、スペシャルEP『ICONIK』が25位にランクインし、その高い人気を証明した。また、「アーティスト100」でも66位に名を連ねている。

なお、ZEROBASEONEは、大規模アリーナ級の2025年ワールドツアー「HERE&NOW」を盛況のうちに開催中で、来る12月19〜21日に香港での公演をもってフィナーレを迎える予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ZEROBASEONE（ZB1）プロフィール

ガールズグループKep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1＝ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。