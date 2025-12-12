実は女性が憧れている少女マンガのような告白９パターン
女性はいくつになってもヒロインを夢見るもの。どんな女性も、一度は「非現実的な告白をされてみたい！」と願うようです。そこで今回は、アンケートを参考に「実は女性が憧れている少女マンガのような告白」をご紹介します。
【１】付き合ってもいないのに「僕と結婚してください！」とプロポーズされる。
「手もつないでいない状況で、勢い余ってプロポーズ…あり得ないけど憧れます」（２０代女性）というように、結婚が現実味を帯びてきた年頃の女性ほど、その非現実さに憧れるよう。「結婚を前提に付き合ってください！」なら、現実にも応用できるかもしれません。
【２】ライブ中に自作のラブソングで愛を伝えられる。
「私の名前入りの歌を歌ってほしい（笑）」（１０代女性）など、バンドマンとの恋を妄想する女性もいるよう。広いライブ会場で自分と相手だけがわかる告白…。女性は「二人だけの合図」に魅力を感じるのかもしれません。
【３】放課後の教室で「ずっとお前のこと見てた」と幼馴染から言われる。
「放課後の教室と幼馴染の組み合わせは、少女マンガのセオリー」（２０代女性）というご意見多数。「ザ・少女マンガ」なシチュエーションが、女性の胸キュンポイントだと考えられます。幼馴染に恋している方は、勇気を出してみてはいかがでしょうか。
【４】キレイな夜景が見える場所で「キミしか目に映らない」とキザに言われる。
「キレイな夜景があるのに『キミしか見えない』って言うところがポイント！」（２０代女性）など、思い切りキザなところが女性にウケるようです。恥ずかしがったり笑ったりしては意味がないので、最後まで真顔で言い切りましょう。
【５】突然のキスの後「お前、オレに惚れてんだろ？」と素っ気なく言われる。
「『オレ様男子』から不意打ちでキスをされて、上から目線の告白…実際ムカつくだろうけど妄想しちゃう」（１０代女性）など、Ｓっ気のある男性好きの女性に多い願望のよう。ただし、そのまま実行するのは危険。冗談めかして「…なんてね」と言い、優しく抱きしめるフォローを。
【６】悲劇的な状況で「オレがお前を守るから！」と目を見て切実に告白される。
「『お前を守る』とか言われたい。お互いにボロボロ泣いたりして…（笑）」（１０代女性）というように、女性は悲劇を夢見ることもあるようです。「まわりは敵だらけ。でも彼だけは味方！」という二人の固い結びつきに憧れるのかもしれません。
【７】みんなの前で「好きだ！」と絶叫される。
「『好きだ！』とか大声で言われてみたい。実際は恥ずかしいだろうけど…」（１０代女性）というご意見多数。直球で好意をぶつける男気に魅力を感じるのだと考えられます。同じ理由で「愛してる！」という絶叫も人気のようです。
【８】「誰にも渡さない」と二人の男性が自分を取り合う。
「自分のことを二人の男性が取り合うなんて、女子の夢（笑）」（２０代女性）というように、現実味はないものの女性の妄想としては王道と言えそう。「ケンカしないで！」と二人を止める…など、さらに過激な妄想をする女性もいるようです。
【９】「オレじゃダメかな…？」と後ろから抱きしめられる。
「普段は大人しい男子からされたら、思わず『うん』って言っちゃいそう」（１０代女性）と、強引な告白を夢見る女性もいるよう。「告白は控えめなのに態度は強引」というギャップにグッとくるようです。普段は消極的な男性がすると、より効果的でしょう。
女性は様々な妄想を胸に秘めているようです。ほかにも「こんな告白が好評価」という意見があれば教えてください。皆さんからのご意見をお待ちしています。（大高志帆）
