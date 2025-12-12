テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１２日、大掃除について特集した。

スタジオでは、大掃除を巡り「配偶者への大掃除についての満足度」を調査したアンケートを紹介。夫は、妻に対し「満足」「どちらかと言えば満足」をあわせると９０パーセント以上が満足しており、「不満」「どちらかと言えば不満」をあわせ不満を持っているのが８・９パーセントだった。一方、妻は「満足」「どちらかと言えば満足」をあわせ７４・６パーセントで「不満」「どちらかと言えば不満」をあわせると２５・４パーセントだった。

コメンテーターを務めるタレントの長嶋一茂は、この調査結果で夫の「８・９パーセント」が妻に不満を持っていることに触れ「びっくりした」と明かし「これどうなんでしょうね？」と疑問を投げかけ「いいですか？８・９パーセントの旦那さんに…ちょっと一言して」と司会を務める羽鳥慎一アナウンサーに求めると羽鳥アナは「どうぞ、どうぞ」と促した。

そして長嶋はカメラ目線で「お前がやれよ」と憤慨しながらメッセージを送った。これにスタジオは笑いが起き「すみません、ちょっと乱暴な言葉で」と謝ると、羽鳥アナは「いいです、いいです」と返していた。