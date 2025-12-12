１２日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、ヘブン（トミー・バストウ）への思いは届かなかったリヨ（北香那）が、トキ（高石あかり）の自宅前にやってくる。

ヘブンにプロポーズしたリヨだったが、ヘブンは自分の悲しい過去を初めて明かし、「もう人と深く関わらないで生きていく」「ゴメンナサイ」と気持ちには答えられないと伝えていた。

玉砕したリヨは、翌日、トキの家の前にやってくる。「おトキさんにお礼を言いに来ようと思って」と言われ、きょとんとするトキ。リヨは「だって、たくさん協力してくれたじゃない。だから…。ありがとうございました」と頭を下げる。

トキは「いいえ、お役に立てず」というと、最後に「大変よ、先生と射止めるのは」とささやき「それじゃ、グッバーイ」といって去って行く。

ネットは、きちんとトキにお礼を言う姿や、すでにトキの思いを察していたことに、リヨを応援する声が多数。「さっすがおリヨ様！おトキちゃん本人すら気づいて居ない彼女の気持ちを、いち早く見抜いていたとは。そして気持ち良く身を引いてエールを送る。天晴れ」「おリヨ様。フラれても筋は通してしっかりお礼を言いに来る」「おリヨさん素晴らしかった！」「おリヨさま、最高のお嬢様だったよ！」「気付いてたね、おリヨ様」などの声が上がっていた。

一方で、錦織は、ヘブンの過去を知り、その重さに押しつぶされそうに。自分の子とは「優秀な通訳」「お世話係」などと言われ、挙げ句の果てにはヘブンを迎えにいくことを辞めてしまったことから、ネットは「おリヨ様は意外とスッキリしているのに、錦織さんが予想以上にショックを受けていた」「そしてやっぱり錦織さんの方がよっぽど重かった」など心配の声が上がっていた。