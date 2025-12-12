【ヤマヒロのぴかッと金曜日】

今月７日、亡き父の十七回忌の法要が営まれた。生前、口数も少なく決してでしゃばることのなかった父の人生を物語るような小春日和の穏やかな日差しの中、お寺さんの読経が心地よい。

神妙な面持ちで姿勢を正し、せめてこういう時こそゆっくり父と向き合おうと思ったのだが、すぐに正座している足がしびはじめた。『アカン。こういう時は気が紛れるようなことを考えた方がいい』。

そういえば、１６年前のあのドサクサの中、今だから笑えるが大変なことが起きていたなぁ。

２００９年１２月１４日未明、家の電話の着信音で目が覚めた。「こんな時間に電話なんて良いしらせであるわけがない」。不安は的中する。退院間近だった父が病院のトイレで倒れ、誰にもみとられることなくそのまま帰らぬ人となった。悲しんでる暇はない。途方に暮れているだろう母の元へと、車を走らせる。

葬儀場での準備を終え、時計を見ると１３時過ぎ。夕方のニュース番組は１７時からだから、今なら間に合う。急いで出社して本番に臨んだ。この日のメインニュースは「天皇（現在の上皇）と中国の習近平副主席の特例会見が、従来の慣例を破る形で行われることになった」というもの。

天皇との会見の申し入れは１カ月前というルールに反していることと、陛下のご体調がすぐれないことを理由に会見の申し出を拒否した宮内庁に対し、なおも実現を求めた鳩山由紀夫首相の対応は天皇の政治利用に当たるとする批判が沸き起こっていた。これに反論する民主党の小沢一郎幹事長の記者会見の模様をＶＴＲで流した後、スタジオ解説の中で、私が「一政党の幹事長ごときが、権力を振りかざして…」と、小沢氏を痛烈に批判したのだ。

いつものように視聴者からは賛否両論（後から聞くと、ほぼ賛同意見だった）多くの反響があったらしい。私は終了後すぐに実家に引き返し、翌日はお通夜のため番組を欠席したのだが、スタジオに私の姿がなかったことでＴｗｉｔｔｅｒ（現Ｘ）では「権力者を罵倒したことで圧力をかけられたのか？」と騒がしくなる。さらにその翌日も、お葬式のため欠席。これでＴｗｉｔｔｅｒは大炎上し「ヤマヒロはとうとう画面から消された」「エエ奴やったのに」と、もはや過去形の扱いになってしまっていたそうだ。

本人が全く知らないうちに一部で大騒ぎになってしまい、これを憂慮した番組共演者で評論家の宮崎哲弥氏が「一刻も早く事実を伝えるべき」と、当時から数多くのフォロワーを持っていた同じ共演者の青山繁晴氏に「あなたがＴｗｉｔｔｅｒで説明してくれないか」と電話をかけたのだ。

その時、青山氏は仕事でロサンゼルスのホテルにいた。真夜中にいきなり起こされ「何のこっちゃ」と思っただろうが、すぐに反応してくれたことで騒ぎは一気に沈静化した。今では拡散が日常茶飯事のＳＮＳだが、ひょっとしたらこの一件はその先駆けだったかもしれない。

お寺さんの朗々とした読経は続いている。私はその後ろで、正座からあぐら、しまいには投げ出した足をさすりながらこの昔話を思い出し、やがて苦悶（くもん）の表情から解き放たれたのだ。不作法にも程があるが、父親の前では幾つになっても半人前でいい。（肩書は全て当時）（元関西テレビアナウンサー）

◇山本浩之（やまもと・ひろゆき）１９６２年３月１６日生まれ。大阪府出身。龍谷大学法学部卒業後、関西テレビにアナウンサーとして入社。スポーツ、情報、報道番組など幅広く活躍するが、２０１３年に退社。その後はフリーとなり、２４年４月からＭＢＳラジオで「ヤマヒロのぴかッとモーニング」（月〜金曜日・８〜１０時）などを担当する。趣味は家庭菜園、ギターなど。