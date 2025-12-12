元乃木坂46でタレントの松村沙友理（33）が11日放送のテレビ朝日「見取り図じゃん」年末SPに出演。ギャルタレントの位置づけを語り合った。

「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える女子会」企画。Aマッソ・加納の「オジサンMCの若い価値観の情報源は全部ギャルタレント。ギャルを横に置いといたら、若いヤツクリアしてると思いすぎ。ギャルだけを飲みに連れて行く」という説に、松村は「それすごい分かります」と共感した。

例えばギャルタレントではゆうちゃみ、ぱーてぃーちゃん・信子、エルフ・荒川らの名が挙がった。「オジサンがMCである限り、ギャルは芸能界から居なくならない」と加納。「松村ちゃんとかほんまは誘いたいけど、さすがに角が立つ。誘いにくい、ガチ過ぎるんですよ」と続けると、見取り図・リリーも「たしかに誘いにくい。ギャルには言えるもん」と納得。「ギャルは週刊誌対策。ギャルと撮られても飲み会で逃げられる」との声も上がった。

松村は「ほんとに誰からも1回も誘われたことがない。連絡先を聞かれたこともまったくないです」と認めた。さらに、この日の共演者、元AKB48・福留光帆に「ギャルになろうとしてません？」と疑いをかけた。驚く福留をよそに「福留ちゃん、その誘われ枠を…（狙ってる）かな？って。AKB卒業して急に髪色も明るくなった」と理由を語った。

福留は「自分から“ご飯行きたいです”って声掛けます。クロちゃんとか、お見送り芸人しんいちさんとか、くっきー！さんとか」と告白。「ほんとに私の連絡先はスクロールしてもスクロールしてもオジサンしかいなくて」と“ギャル好きオジサン”たちとの明かして、笑わせた。

加納からは、「ほんまは髪を自分から染めに行ったんじゃなくて、オジサンに染められてるんですよ」と評されていた。