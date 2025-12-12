月一連載企画「今も輝いて アイドル伝説」の第８弾は、来年デビュー４０周年を迎えるタレント・西村知美（５４）の登場です。１９８６年にデビューし、同年には日本レコード大賞の新人賞を獲得。デビュー記念日の来年３月２０日には自身３８年ぶりとなるソロライブを開催予定。「苦手」という歌に向き合う思いやバラエティー転身後の人生の変化、これまで出会ってきた先輩への感謝を語ります。

リリースしたシングルは２２枚。持ち歌は１００曲以上。すべての楽曲を「素晴らしいものばかり」と深い愛を抱いている。その中で数年来、西村には去来する思いがあった。

「誰かが歌ってくれないかな。誰かがカバーしてくれないかな」

自分で歌うという選択肢は一番最後。だが、待てど暮らせどカバーの要望は届かなかった。「このまま眠らせておくのはもったいない」。楽曲への強い思いの中で浮上したのが、デビュー記念日となる来年３月２０日のソロライブだった。

「歌は苦手でずっと避けてきていた」という芸能人生。複数でのライブステージは「楽しい」と積極的に参加しているが、ソロライブは１９８８年以来になる。「いつかいつかって先延ばししていると、いざっていうときに後悔する。それを今変えちゃおう」。自身のモットー「いつかを今に」に加え、ファンからの強い要望に背中を押され、決断した。

ステージまで３カ月。デビュー当初は「アンコールでは歌わず叫んでいた」と振り返り「のどを鍛えなくちゃ」と意気込む。１１月に小林千絵、松本明子、木元ゆうこのライブにゲスト出演した際には「何十年ぶり」に歌ったという自身の楽曲「君は流れ星」を２番から歌い出す大失敗。ファンの歌声で間違いに気づいたといい「すごくショック」と失意を抱き「４０周年の時にはリベンジしてきちっと歌いたい」と燃えている。

アイドルは「架空の人物じゃないかと思っていた」というほどかけ離れた存在だった。だが、中学２年時の１９８４年、姉がアイドル誌「Ｍｏｍｏｋｏ」（学研）の美少女紹介ページ「モモコクラブ」に自身に許可なく応募。８５年に同誌主催の「第１回 ミス・モモコクラブ」でグランプリを獲得し、８６年３月に自身が主演した「ドン松五郎の生活」の主題歌「夢色のメッセージ」でデビューした。

トントン拍子にスターダムを駆け上がったが、歌唱にはとことん苦労した。「夢色−」のレコーディングは「なかなかＯＫが出なくて」約半年を要するなど「レコーディングの思い出は尽きないですね」と笑う。

緊張する性格で「声が震える」ことから、作詞家や作曲家のレコーディングスタジオへの立ち入りを断っていた。それでも、作詞家の松本隆氏がフラっと姿を見せた際には、同氏による歌詞を豪快に間違い「もう冒涜（ぼうとく）ですよね」と苦笑い。作曲家の後藤次利氏からは「こんなのじゃＯＫを出せない」と、一度は終わったレコーディングのやり直しを命じられたことも。緊張を和らげるため、担当の女性マネジャーと手をつないで歌唱したこともあるという。

望んで入った芸能界ではない。「歌もトークも演技もダンスも何も、誰にも負けないというものがなかった。逆に好きなものもなかった」。だから執着はなく、これまでに２度、引退を申し入れている。１度目はデビュー１０周年時。２度目は元ＣＨＡ−ＣＨＡのメンバーで元俳優の西尾拓美氏と結婚した９７年。どちらも認められなかった。「今後、知美にとってすごくやりがいのある楽しいことが待ってるかもしれないから、それをやってからでもいいんじゃないの」。デビュー当初よりプロデュースを担った所属事務所幹部の説得で翻意し、芸能界の荒波を泳いできた。

９０年代以降はバラエティーに路線転換。ＴＢＳ系「さんまのスーパーからくりＴＶ」は９２年の初回からレギュラー。「レギュラー陣は誰も私が初回からいたことを覚えていない」と苦笑いするが、さんまをはじめ、誰からも愛された。出産で番組を休んでいる間には、解答席に自身のパネルが登場。復帰を待ち望まれた結果、出産後半年で解答席へ。「さんまさん、うつみ宮土理さん、永六輔さん、さだまさしさん。４人の大先輩に出会わなければ、消えていたと思います」と感謝した。

出産に至る過程でも、先輩との縁に感謝している。不妊治療に苦しみ、一度はリセットした２００２年。夏に日本テレビ系「２４時間テレビ」の１００キロマラソンに挑戦した直後、１９年に死去した梅宮辰夫さんらとともに、１週間の台湾ロケの予定が組まれていた。だが、梅宮さんの負傷でキャンセル。いきなり空いた１週間の休暇で利用した夫との旅行先で、愛娘を授かったという。「あの時、海外に行っていたら子どもはできてなかった」としみじみ話した。

その愛娘も成人となった。「娘は私と違ってのどが強くて。１人カラオケで４０曲歌って帰ってくる」とうらやむ。ソロライブについても「全面的に協力するよ」と言ってくれているという。

デビュー当初は「ノルマを消化するだけ」だった芸能生活も、来年が４０周年。「やりたいと言ってきたことが、ありがたいことに全部叶っているので、今やりたいことが正直ないんですよね」と笑い、今後について「違う西村を出して行こうと思っている」と力を込めた。いつかは、今。ためわらず、描いた仕事を形にしていく。

◇西村知美（にしむら・ともみ）１９７０年１２月１７日生まれ。山口県出身。８５年に第１回ミス・モモコグランプリを獲得。８６年に映画「ドン松五郎の生活」で主演デビューし、同作の主題歌「夢色のメッセージ」で歌手デビュー。同年の日本レコード大賞新人賞を獲得した。９２年からＴＢＳ系「さんまのスーパーからくりＴＶ」のレギュラーを務めるなど、多くのバラエティー番組にも出演。９７年に結婚し、０３年に長女を出産。芸能界屈指の資格マニアで、５９個の資格を持つ。愛称は「とろりん」。身長１５５センチ。血液型Ｏ。