55歳で役職定年を迎え、部長職を退いた斉藤昌也さん（仮名）。年収が300万円も減り、月々の手取りも約15万円減少しました。しかし、その事実を知らなかった妻は、銀行口座の振込額を見て顔面蒼白。さらに、長年家計を一人で管理してきた妻が抱える"ある秘密"も明らかに……。今回は、役職定年と“家計丸投げ”が生む落とし穴と、55〜65歳の10年間で家計のピンチはリカバリーできるのかを、ファイナンシャルプランナーの三原由紀氏が解説します。

55歳役職定年で年収300万円減…「こんなに下がるとは思わなかった」

中堅メーカー勤務の斉藤昌也さん（55歳・仮名）は、この春、役職定年を迎えました。部長職から一社員へと変わり、管理職手当と賞与が大きく減ったことで、昨年まで900万円あった年収は一気に300万円ほど下がって600万円台に。月々の手取りも15万円以上減りました。

「ある程度覚悟していたつもりでしたが、明細を見た瞬間の衝撃は大きかったです」と斉藤さんは語ります。

一方、家計管理を担ってきたのは妻の恵さん（53歳・仮名）です。結婚以来、斉藤さんが仕事や給与の話を家庭に持ち込むことは少なく、恵さんも「任されている以上、何とかやりくりしないと」と支出を調整しながら家計を支えてきました。

しかし役職定年を迎えた月、振込額が大幅に減っていることに気づいた恵さんは息をのみました。

「あなた、今月のお給料…会社が間違えているんじゃない？ すごく減ってる。おかしいわ」

斉藤さんは重い表情で「いや、これが正しいんだ。役職定年で給与テーブルが変わったから」と答えました。恵さんはしばらく黙り込み、やがて震える声で打ち明けます。

「実は…貯金が思うように増えていなくて。子どもたちの教育費やあなたのお母様の介護もあったでしょう？ 余裕が出るのをずっと待っていたけれど、こんな形で手取りが下がるなんて思ってもみなくて……」

なぜこれまで、そんな重要なことを黙っていたのか。斉藤さんは一瞬そう詰め寄りそうになりました。しかし、"家計は妻に任せる""仕事の話はしない"、そう決めたのは自分自身です。積み重ねが、役職定年という出来事をきっかけに一気にあらわになった瞬間でした。

「まさか年金まで…」追い討ちをかけた"第二の衝撃"と、夫婦で決めた覚悟

役職定年から3ヵ月後、恵さんがファイナンシャルプランナー（以後、FP）に相談して作成してもらった「年金試算表」を見て、再び顔色を失いました。

「あなた…役職定年の影響、年金にも出るのね……」

役職定年による収入減は、将来受け取る年金額にも影響を及ぼします。厚生年金の報酬比例部分は現役時代の給与に応じて計算されるため、55歳以降の給与が下がれば、その分年金額も減る可能性があります。

斉藤さんの場合、65歳以降の年金は年間で約8万円、月にして約7,000円下がると試算されていました。

「今の生活も苦しいのに、老後もずっとこのままなの……？」

恵さんが沈む中、FPはこう助言しました。「60歳以降も厚生年金に加入できる働き方を選べば、年金額を積み増せます」。

帰り道、夫婦は静かに話し合いました。「今のままでは老後が不安だ。働き方を工夫しないと」。そんなやり取りを経て、斉藤さんは60歳以降も厚生年金に加入できる働き方を模索する決意を固めました。

役職定年は、単なる収入減ではなく「老後のお金の設計」を抜本的に見直す転換点でもあったのです。

月3万円の節約に成功、さらに妻も厚生年金加入へ…斉藤さん夫妻が始めた「家計立て直し作戦」

役職定年から半年後、斉藤さん夫妻の生活には確かな変化が生まれました。

家計簿アプリを導入して支出を“見える化”した結果、重複していた保険や不要な特約が明らかになり、通信費の見直しと合わせて月3万円の節約に成功。以前は家計の話を避けがちだった斉藤さんも、今では毎月アプリを恵さんと一緒に確認するようになりました。お金の話を共有できるようになったことで、夫婦の安心感も大きく変わったといいます。

さらに、恵さんは週3日・1日5時間のパート（月収約8万円）を、週4日・1日6時間に増やし月収は約11万円に。この働き方なら厚生年金にも加入できます。

「年収が下がったことは事実だけど、二人で向き合えば道は開ける」と斉藤さん。

夫婦は話し合い、「毎月5万円を貯蓄する」という目標を掲げました。節約で生まれた3万円と恵さんの収入増からの2万円を積み立てれば、10年で600万円が手元に残ります。

役職定年から3年…「老後破綻の危機」から脱した斉藤さん夫妻が手にした"希望"

役職定年から3年が経った今、斉藤さん夫妻の家計は着実に立て直しつつあります。毎月5万円の貯蓄目標は習慣化し、3年間で180万円の貯蓄を作ることができました。

斉藤さんは、58歳になった今も同じ会社で働き続けています。60歳以降の働き方についても、すでに会社と交渉を始めています。再雇用の条件を確認し、厚生年金に加入できる働き方を選ぶつもりです。

「60〜65歳の5年間も、できるだけ厚生年金に加入し続ける。それが老後の安心につながる」

恵さんもパートを続けながら、将来は年金を繰り下げ受給することも検討しています。

斉藤さん夫妻のケースから学べることは明確です。役職定年で家計の綻びが露呈したときこそ、夫婦が現実を共有し、55〜65歳の10年間をどう過ごすかを決めることの重要性です。この10年を「年金を最大化する期間」と位置づけ、厚生年金に加入できる働き方を続ければ、老後の安心は大きく変わります。

収入が下がっても、月数万円の積み立てを続ければ10年で500万〜1000万円の資産形成は十分可能です。役職定年は不安をもたらす出来事ですが、「老後のお金をつくり直す」絶好の機会でもあります。

55歳を迎えたあの日こそ、二人が未来を見直す転機でした。これからの10年をどう積み重ねるかが、老後の安心を左右します。

三原 由紀

プレ定年専門FP®