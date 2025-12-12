秀吉と衝突！極寒の飛騨山脈＜さらさら越え＞で家康の元へ向かうも…血気盛んで織田家の主要な合戦で活躍。演じるのは白洲迅さん『豊臣兄弟！』キャスト発表
放送近づく『豊臣兄弟！』
2026年度のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。
かつて斎藤道三に仕えていた槍の名手。信長が抜群の信頼を寄せるも、およそ1000の兵で2万規模の浅井朝倉軍を迎え撃ち…演じるのは水橋研二さん！
1月4日のスタート（※初回15分拡大版 NHK総合 夜8:00〜ほか）を前に、ドラマを彩るキャストが続々と発表されています。
今回は＜さらさら越え＞で知られるあの武将をご紹介！
ーーー
【物語】
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！
主人公は天下人の弟・豊臣秀長。
歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！
佐々成政
ーー信長にその戦働きを認められ、精鋭部隊の一つである黒母衣衆（くろほろしゅう）の筆頭に上り詰めた、血気盛んな男。
（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）
＜白洲迅さんコメント＞
「どうする家康」に続き、再び戦国大河に出演させていただける事になり、なにかご縁のようなものを感じています。
前回は、初めての大河ドラマに圧倒されながらも負けじと自分の役割を全うすることに必死で、気付けば撮影が終わっていました。
今回の「豊臣兄弟！」では、“大河ドラマ”という作品を楽しみながら演じたいと思います。
佐々成政は、特に豊臣兄弟の2人に対して腹に一物抱える人物ではありますが、もがきながらも心に秘める熱い想いを体現していけたらと思います。
ーーー
【放送予定】
2026年1月4日（日）スタート ※初回15分拡大版
［総合］ 日曜 夜 8時00分〜8時59分／ （再放送）翌週土曜 後1時05分〜2時04分
［NHK BS］ 日曜 後 6時00分〜6時59分
［BSP4K］ 日曜 後 0時15分〜1時14分／ （再放送）日曜 後6時00分〜6時59分
【作】八津弘幸
【音楽】木村秀彬
【語り】安藤サクラ
【出演】仲野太賀 池松壮亮 他
【時代考証】黒田基樹、柴 裕之
【制作統括】松川博敬、堀内裕介
【プロデューサー】高橋優香子、舟橋哲男、吉岡和彦（展開・プロモーション）、国友 茜（広報）
【演出】渡邊良雄、渡辺哲也、田中 正
【公式サイト・SNS】
https://www.web.nhk/tv/pl/series-tep-P52L88MYXY
X：nhk_toyotomi
Instagram：nhk_toyotomi