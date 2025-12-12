＜性格の不一致はウソ！＞夫が顔キリッ「離婚してほしい！」突然の宣言、怪しすぎる…【第1話まんが】
私はアスカ。夫のユウスケとの間に小学生の娘が2人います。自分では、ごく普通の4人家族だと思っていました。ユウスケはもともとフリーランスとして働いていたのですが、仕事がうまく軌道に乗らず転職して会社員になりました。それと同時にフルタイムで大黒柱として働いていた私は、パート勤務になったのです。さてある夜のこと、ユウスケから「話がある」と言われて私たちの生活は一変しました。
突然の言葉に、私は何を言われたのか理解できず固まってしまいました。青天の霹靂とはこういうことを言うのでしょうか。
目をそらすユウスケに、私はピンとくるものがありました。最近のユウスケの行動に、なんとなく嫌な予感はしていました。「仕事が忙しい」と言って帰りが遅かったり、スマホばかり見ていたり……。
「好きな人できたんでしょ？」私が単刀直入に聞くと、ユウスケは目に見えて慌て始めました。さらに「スマホを見せて」と言っても、ユウスケはかたくなに拒否しました。そしてしばらく黙り込んだあと、「次の手だ……！」とでも言いたげに、今度は生活費は渡さないと言い出したのです。
ユウスケからの突然の言葉に、頭が真っ白になりました。理由を尋ねても「性格の不一致」の一点張り。しかも「離婚しないなら生活費は渡さない」と……。
「他に好きな人ができたの？」と聞くと、明らかに動揺。スマホを見せろと言えば拒否。「娘たちはどうするの？ 家のローンは？」と聞いても、「知るかよ」とひと言。
フリーランスだったユウスケをずっと支えてきたのに、私がパートになった途端にこの仕打ち。さすがにひどすぎます。悲しみや驚きを通り越して、怒りが湧いてきました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・みやび
