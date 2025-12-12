こんにちは、ガクミカ取材班の学生記者で大学2年の「にし」です！ 福岡で人気の特撮ヒーロー「ドゲンジャーズ」に関連する企業を訪ね、学生にも関心の高いコンテンツマーケティングやソーシャルビジネス（社会的企業）を学ぶシリーズの第4弾をお送りします。

ドゲンジャーズには、ヒーローたちと共に福岡をさらに魅力的な場所にしようと、多くのパートナーシップ企業が支援しています。その企業一つ、福岡市中央区に本社を置き、今年で創立75年を迎える「株式会社三好不動産」さんを訪ねてみました。

福岡市地下鉄唐人町駅のすぐ近くにある本社で、社長室・地域共創室の樋口朋晃さん、広報課の齊藤寛さん、経営本部の三好彩さんにお話を伺いました。

三好不動産さんといえば「all for family」という言葉とともにユニークなテレビCMを見たことがある人も多いのではないでしょうか。

戦後、唐人町の近くには遠洋漁業の基地があったそうです。遭難などで自分に万が一のことがあったときに残された家族が心配だ、という漁師さんたちからの相談がきっかけで、不動産管理の仕事が生まれたそうです。これが三好不動産さんの始まりでした。

まずは樋口さんに青色の象がデザインされたロゴに込められた思いを尋ねてみました。

「大きな耳は、お客さまの要望をお聞きするため。長い鼻は、お客さまが何を必要とされているかをしっかりと捉えるため。優しい目は、お客さまにとって最良のご提案を選びぬくため。三好のmと親子象をシンボルとしています」

「all for family」は企業のビジョンです。齊藤さんによると、不動産オーナー、入居者様、取引企業様、そして社員とその家族、地域の方々…。会社に関わるすべての人たちと家族のように寄り添いたいという企業の姿勢を表す言葉だそうです。

中でも一番近い存在である社員に寄り添う取り組みの一つとして、先輩が新入社員を支えるメンター制度を導入しているそうです。

メンターとはどんな役割なのでしょうか。実際にメンターを経験した三好さんが「新入社員本人と違う部署の先輩が務めることになっていて、業務内容はもちろん、直属の先輩に言いづらい相談を受けたり、メンタルフォローをしたり。モチベーションを上げていくような指導をすることも多いですよ」と教えてくれました。

なるほど！ 「人を思う姿勢」を社員同士のつながりからつくっているんですね。

私は将来、地元に貢献したいという思いを強く持っています。地域とつながる取り組みについても、もっと知りたくなりました。

福岡にはさまざまな人が暮らしています。例えば外国人の皆さんも観光だけでなく留学やお仕事で多くの方が暮らしています。齊藤さんによると「25年くらい前から留学生の数が増えてきた」とのこと。そこで2009年には外国籍の新卒採用を始め、対応を図りました。

国や文化が違うと社内で衝突もあるのでは？とちょっと心配にもなりましたが、樋口さんいわく「そういった事は全くなく、むしろ価値観が違うことで新しい発想が出ています」。

企業ホームページには「LGBTフレンドリーサイト」も開設されています。性的マイノリティーの皆さん向けに住宅の斡旋はもちろん、不動産売買ローンや保険商品の開発など住まいの困り事を支援しているそうです。

SNSでは地域のお店やスポットも紹介していて「福岡をもっと好きになってほしい」という思いを感じました。「all for family」が企業活動にしっかりと根付いていることが分かります！

地域貢献の一つとして一般社団法人「アースプロジェクト福岡」を設立、運営しているそうです。活動として学生ボランティアを募り、被災地や子ども食堂を支援しています。そのInstagramにドゲンジャーズの姿が！

2019年と21年に2度の水害にあった佐賀県大町の被災地支援をしたとき、お祭りに人が集まらないと悩む行政のお困りごとを解消するために、ヒーローを呼ぶというアイデアにたどり着いたそうです。子どもを持つ社員からの後押しもあって実現したのだとか。

パートナー企業に参画するきっかけも、地域や社会の困り事に向き合う企業の原点と重なりますね。

2025年にはドゲンジャーズ基金が設立され、地域貢献にいっそう力を入れることになりました。「不動産という枠を超えて、不動産会社らしいことはもちろん、らしくないことにも挑戦できるところが三好不動産の魅力だと思っています。」と樋口さんは胸を張ります。

テクノロジーが進んでも時代のニーズに合わせながら「100年企業」を目指していくそうです。

今回の取材で一番の学びは、社会貢献は特別なことではなく、日々の事業の中にあるということです。

不動産業は「住まいを提供する仕事」というイメージがありました。しかし、住まいは人や地域と密接に関わっています。三好不動産さんは、住まいの提供だけではなく、人と人、人と地域をつなぐ役割を担っていました。

「地域を支える仕事がしたい」と思っていた私自身、今回の取材を通して「自分にもできる社会貢献の形がある」と気づくきっかけになりました。

この記事が、社会や地域に貢献したいと思う学生の皆さんにとって、未来への一歩になれば幸いです。最後まで読んでいただき、ありがとうございました！

