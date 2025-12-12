【ニューヨーク＝木瀬武】米ウォルト・ディズニーと米オープンＡＩは１１日、ミッキーマウスなど２００以上のキャラクター利用を認める３年間のライセンス契約を結んだと発表した。

オープンＡＩが手がける動画生成ＡＩアプリ「ソラ」でキャラクターを使えるようにする。ディズニーがオープンＡＩに１０億ドル（約１５５０億円）出資することでも合意した。

ソラは、文章で指示すると１５秒程度の動画をつくる生成ＡＩ。今回の提携で、利用者はディズニーが知的財産権を管理する「アナと雪の女王」「トイ・ストーリー」「スター・ウォーズ」の登場人物などのキャラクターを使えるようになる。

ディズニーのボブ・アイガー最高経営責任者（ＣＥＯ）は米ＣＮＢＣのインタビューで「オープンＡＩは我々のキャラクターやクリエイターを尊重し、利用料を支払う」と話した。同社はキャラクター管理に厳格で、ＡＩの無断利用にも厳しいことで知られる。

ソラは９月の公開当時、許諾を得ずに日本アニメのキャラクターなどを使っているとして批判を受けていた。