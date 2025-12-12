左から時計回りにオープンAIのサム・アルトマンCEO、xAIのイーロン・マスクCEO、エヌビディアのジェンスン・ファンCEO、メタのマーク・ザッカーバーグCEO/AFP/Getty Images/Reuters

ニューヨーク（CNN）米誌タイムは11日、毎年恒例の「今年の人」に、「AI（人工知能）の設計者たち」を選んだと発表した。

この日の米株式市場はクラウド大手のオラクルが、AI関連の巨額経費や予想より悪い業績見通しが嫌気されて一時14％急落。その影響でAI関連株が軒並み下落した。

タイム誌は2025年を「AIの潜在能力が顕在化し、後戻りすることも身を引くこともできないことがはっきりした」年と位置付け、AIの影響は経済から学校現場に至るまで、生活のあらゆる側面に及んでいると指摘した。

今年の表紙は2種類を公開した。うち一つは「AI」の文字の建設現場風景を描いている。もう1つは、1932年の有名な写真「摩天楼の頂上でランチ」をモチーフとして、エヌビディアのジェンスン・ファン最高経営責任者（CEO）、オープンAIのサム・アルトマンCEO、メタのマーク・ザッカーバーグCEO、xAIのイーロン・マスクCEO、AMDのリサ・スーCEOといった巨大AI企業の経営者が高層ビルの建築現場の横桁に並んで腰かける構図だった。

タイムの表紙は1927年の「今年の男性」で始まり、その後は個人だけでなく、その1年に最も大きな影響を与えた団体や運動、アイデアなどが選ばれるようになった。

過去にはドナルド・トランプ氏（2回）、テイラー・スウィフト氏、マスク氏らが選ばれており、2006年の表紙は「あなた」だった。