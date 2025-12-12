8日に青森県で起きた地震をめぐり、悪質な偽情報がSNSで広がっています。中には、クマの冬眠と結びつけた根拠不明の投稿もあります。能登半島地震では逮捕者も出る事態に。膨大な情報が飛び交う中、デマにどう向き合えばいいのか専門家に聞きました。

■英語が添えられた悪質な偽動画

山粼誠アナウンサー

「今回もSNSなどを中心に悪質な情報が拡散されています。Xで75万回以上表示されている動画があります。『12月8日、日本をマグニチュード7.6の地震が襲った』と英語で書かれています」

桐谷美玲キャスター

「映っている背景が日本とは違います。地震が起きたのは夜でしたが、映像は昼間ですよね」

山粼アナウンサー

「起きた時間帯や場所、文字などを見ても、日本の動画ではないということが分かります」

■津波のようなものが襲ってくる動画も

山粼アナウンサー

「他にも、北海道の函館とみられるライブカメラのような映像もありました。画面の右側から津波のようなものが襲ってきます。8日の地震から1時間後にXにアップされ、その後削除された動画です」

「今回函館で観測された津波は最大20センチだったので、（映像のように）これだけ街の中に入っていくような津波も当然、偽動画ということになります」

森圭介アナウンサー

「SNS上では、いわゆるアテンションエコノミー、再生数や閲覧数を稼ぐためにこういった悪質な動画を拡散する人たちがいるということです。被害に遭われた方の心を考えると、苦しくなります」

■クマと地震が関連？…根拠不明の投稿

山粼アナウンサー

「悪質な動画や投稿も多岐にわたっています。今年は東北や北海道でクマの出没が相次いでいますが、クマと地震が起きたことを結びつけた投稿もあります」

「クマは地震を予知して冬眠できなかった、さらに冬眠したクマが地震で起きて暴れ出す、といった根拠不明の投稿も相次ぎました」

「クマの生態に詳しい岩手大学の山内貴義准教授は『激しい地震が起きて一時的にクマが目を覚ます可能性は否定できないが、地震によってクマが暴れ出す、そして冬眠できないということについては、データや根拠はない』としています」

「こうしたデマや根拠不明の情報拡散については、政府も注意を呼び掛けました。木原官房長官が会見で『社会経済活動や災害対応に影響が出るおそれもあるため、偽情報の流布は決して許されるものではない。厳に慎んでいただきたい』と述べる事態となっています」

■能登半島地震めぐる「偽投稿」で逮捕

忽滑谷こころアナウンサー

「それだけ重い事態として捉えられているということですが、投稿の出元を取り締まることはできないんですか？」

山粼アナウンサー

「過去には悪質なウソを投稿したことで警察に立件される事案も出てきています」

「去年の1月1日に起きた能登半島地震の際、倒壊した家屋に家族が挟まれたなどと石川県輪島市の被災者を装ってウソの救助要請をしたとして、偽計業務妨害の疑いで男性が逮捕されました。男性にはその後、罰金20万円の略式命令が出されました」

「同じように、能登半島地震の被災者を装って寄付金を募る文章をXに投稿し、寄付をだまし取ったとして男性が書類送検された事案もありました」

森アナウンサー

「直接詐欺をするというのは言語道断ですよね」

山粼アナウンサー

「ウソの救助要請をした男性は、『震災に便乗して自分の投稿に注目してほしかった』などと供述していました」

「このウソの投稿に含まれていた住所には、実際にお住まいの輪島市の方がいました。その方は『全く身に覚えはないし、本当はもっと救えた命もあったのではないか』とおっしゃっています」

■災害時のデマは？ 専門家が警鐘

桐谷キャスター

「そういう投稿をする心情はちょっと信じられませんが、私たちはどういうふうにデマかデマじゃないかを見極めたらいいんでしょうか？」

山粼アナウンサー

「あふれかえる情報を全て止めることも難しいです。情報を受け取る側として、どういうことができるのでしょうか。防災心理学が専門である、兵庫県立大学の木村玲欧教授に伺いました」

「木村教授も『災害時、デマは必ず起きます』と警鐘を鳴らしています。国の研究機関の分析によると、能登半島地震ではX上での救助を求める投稿の少なくとも1割がデマと推定されています（総務省の情報通信白書より）」

「木村教授は、SNSの閲覧数を稼ぐことが収益、お金に結びつくという利益目的もあって、何回も複製・拡散されてかなりの数のデマが広がったといいます。今後もこの収益を求めて、ますますデマが増えることが予想されるそうです」

■過去の災害デマを分析…3段階で変化

山粼アナウンサー

「私たちは災害時に出回るデマを知って、デマに対する免疫を獲得することが大切だと木村教授もおっしゃっています。例えば、過去の災害デマを分析したところ、発生からの時間とともに3つの段階で変化するといいます」

「まず1つ目は、災害発生直後の段階です。災害発生直後は最もデマが多いそうですが、何月何日に再び地震がやってくるなど、災害の再来を予言するような投稿が広く拡散するということです」

「次は救助・救援期で、どこかの地域に物資が投下されるといった支援などについてのデマが見られるようになるということです。3つ目は復旧・復興期で、避難所を出たら仮設住宅への入居資格がなくなるなど、避難生活や募金に関するデマが出回ったといいます」

忽滑谷アナウンサー

「今回の青森の地震だと、今はどのフェーズなんですか？」

山粼アナウンサー

「8日にあった今回の青森の地震については、木村教授はまだ1つ目の発生直後の段階だと指摘しています。今は『後発地震注意情報』も出されていて、まさに根拠がない予言などが拡散しやすく、まだまだ注意が必要な時だということです」

「木村教授は、災害時にはデマが発生すると知っておくこと、そして真偽がわからない情報は強い意志を持って拡散しないことが大切だとおっしゃっていました」

（12月11日『news every.』より）