¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¤¬£±£²Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¢¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡££Í£Ì£Â¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë£³¿Í¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¼¾å½¡Î´¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¡¢º£°æÃ£Ìé¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÊüÁ÷¡£Â¼¾åÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡ÊÂçÃ«æÆÊ¿¡Ë¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡Ö¤È¤Æ¤â¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÎÉ¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¡×¤ÈÉ¾²Á¡£²¬ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÅìµþ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¤Áª¼ê¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¡ÖÎëÌÚÀ¿Ìé¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡£±¦ÂÇ¼Ô¤ÇÂÎ³Ê¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¡££²¿Í¤È¤âËÜÎÝÂÇ£³£°ËÜ¤ÏÂÇ¤Æ¤ë¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£°æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥¹¥×¥Ã¥ê¥È¤Ï¡Ê»³ËÜ¡ËÍ³¿¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ïº£°æ¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¹â¤¤É¾²Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹Åè¤Ï¤³¤Î£³¿Í¤Î£Í£Ì£ÂÄ©Àï¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Î¼ç¼´¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¹¤è¡££³¿Í¤È¤â¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³¤³°¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¥×¥íÌîµå¤È¤·¤Æ¤Ï¾¯¤·Í«¤¦ÉôÊ¬¤¬¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö°ìÈÖÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤»þ¡¢Ìý¤Î¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¡¢À¤³¦¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¡¢¤½¤³¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬±þ±ç¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¦¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡º£°æ¤Ï¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ä¹Åè¤Ï¡Ö£³¿Í¤ÎÃæ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Íß¤·¤¤Áª¼ê¤Ã¤Æº£°æÁª¼ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£
¡¡Ä¹Åè¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡×¤Èº£°æ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂº½Å¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤¿¤À¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î´Ä¶¤À¤È¤«¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¤³¦¤ò£²²óÏ¢ÇÆ¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈµåÃÄ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¼¡Âè¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤Èº£°æ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¿äÂ¬¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤âÀäÂÐ¤ËÆüËÜ¿Í¤¬¤Þ¤ÀÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¿Í¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏ¸µÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥í¥¹¤Ï¡£¤¢¤Î¤Þ¤¢ÆüËÜ¿Í¤¬£³¿Í¤¤¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹Åª¤Ë¤âÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤òÍß¤·¤¬¤ë¤Ï¤º¤À¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂ¼¾åÁª¼ê¤â²¬ËÜÁª¼ê¤â¤É¤³¹Ô¤¯¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ä¹Åè¡£¡Ö²¬ËÜÁª¼ê¤â¼ç¼´¤Ç¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¹Ô¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤â°ìÀÎÁ°¤À¤Ã¤¿¤é¤È¤Æ¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎµåÃÄ¤ÎÂÎ¼Á¤â¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤òÂº½Å¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤Þ¤¢¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£