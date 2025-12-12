クイズでわかる！ 環境とエネルギー 第1回 日本でいちばん発電量の大きい再生可能エネルギーは？
●日本でいちばん発電量の大きい再生可能エネルギーは？
○化石燃料への依存から、再生可能エネルギーへ
日本のエネルギー事情を語るさい、「再生可能エネルギーの比率を高める必要がある」とよく言われます。これにはいくつかの理由があります。
よく言われるのが、「化石燃料（石油・石炭）への依存度を下げる」という理由です。化石燃料はそもそも埋蔵量が限られているうえに、海外から輸入される割合が高く、依存度を下げることはエネルギー安全保障上のリスクを下げることになります。また、化石燃料の燃焼に伴うCO2の排出は気候変動への影響が大きいため、CO2排出の抑制を図ることは国際的なコンセンサスになっています。
再生可能エネルギーの比率を高め、この分野に投資することは、これからの成長が見込まれる分野に投資することでもありますから、産業競争力維持のためにも再生可能エネルギーの活用を進めることは必要といえます。
さて、ここでクイズです。
Q. 日本で商用化されている再生可能エネルギーによる発電は大きく以下の5つに分類できます。この中で、2024年の発電量がいちばん大きかったのはどれでしょう？
（ア）太陽光発電
（イ）風力発電
（ウ）地熱発電
（エ）バイオマス発電
（オ）水力発電
●正解はこちら！
○正解は（ア）の太陽光発電！
A. （ア）太陽光発電
正解は（ア）の太陽光発電
特定非営利活動法人 環境エネルギー政策研究所の調査によると、2024年の発電量がいちばん大きかったのは、再生可能エネルギーによる発電の約42.7％を占める太陽光発電。この数年で大きく発電量を伸ばしています。各地にメガソーラーの建設が進んでいることには賛否両論がありますが、発電量という点での貢献は大きいのです。
それに次ぐのが水力発電。再生可能エネルギーによる発電方式としては古くから利用されてきた方式で、10年前であれば再生可能エネルギーによる発電量の半分を水力発電が占めていたこともありました。この10年で水力発電による発電量が大きく低下したわけではありませんが、他の発電方式が大きく伸びているため、2024年の再生可能エネルギーによる発電量に占める水力発電の割合は30％弱になっています。
バイオマス発電は、間伐材や輸入した木質ペレットのような木質材料を燃料にするもの、一般廃棄物（ごみ）を燃料にするもの、下水汚泥を燃料にするもの、生ごみ・家畜排せつ物を燃料にするものなどがあります。「燃料」といいましたが、これらを直接燃やす方式のほかに、高温で熱分解したり微生物に発酵させたりして発生したガスを燃焼させる方式などがあります。
風力発電と地熱発電の占める割合は、上記の3方式に比べれば小さいものです。また、これら5種類のほかに、潮の満ち引きや潮流を利用する海洋エネルギー発電という発電方式もありますが、日本ではまだ商用化はされていません。
いかがでしたか？ それでは次回のクイズをお楽しみに！
