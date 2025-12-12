「カトパコ」CA7RIEL & Paco Amoroso、新作アルバムを12月中に緊急リリース
今夏のフジロックを席巻した「カトパコ」ことカトリエル＆パコ・アモロソ（CA7RIEL & Paco Amoroso）が、年末に向けて新作アルバムを携えて飛び立つ準備を整えたようだ。先日のラテン・グラミー賞でも大躍進を果たしたアルゼンチンのデュオが、アルバム『Top of the Hills』を12月19日にリリースする。
全12曲を収録した本作には、すでに公開されているシングル「Gimme More」や、フレッド・アゲインとのコラボで話題を集めた「BETOS HORNS」の”CA7RIEL & PACO REMIX”も収録。彼らは本作で「大胆不敵なマキシマリズム」を追求し、「これまで予想されてきた未来像を鮮やかにぶち壊す」サウンドを探求しているという。
「ジャンルの境界を破壊し、物理法則を書き換えてしまうのではないかと思わせる魔術的なプロダクションを携えたこのアルバムは、新たなチャプターを切り開くだけでなく、これまでのチャプターに火を放つような作品だ」と、プレスリリースには記されている。
アルバムのカバー（および「GIMME MORE」のミュージックビデオ）は、彼らが複数のラテン・グラミーを受賞したその夜に撮影されたもの。MVでは、ヘリコプターで街を飛び回り、射撃場を訪れ、ギャンブルをし、ストリップクラブへと足を運ぶ二人の姿が映し出される。アルバムカバーには、授賞式で着ていたのと同じ衣装のまま、ヘリコプターの前でポーズを取る二人が写っている。
Tiny Desk concertでバイラルヒットとなったこのデュオは、2024年にアルバム『Baño María』、2025年にEP『PAPOTA』をリリースしている。彼らは『PAPOTA』でラテン・グラミー賞を5部門で受賞。「El Día Del Amigo」で最優秀ポップソング賞、「#Tetas」で最優秀オルタナティブソング賞と最優秀短編ミュージックビデオ賞、『Papota (Short Film)』で最優秀長編ミュージックビデオ賞、そして最優秀オルタナティブ音楽アルバム賞を獲得している。
From Rolling Stone US.
カトリエル＆パコ・アモロソ
『Top of the Hills』
2025年12月19日リリース
1. ”GIMME MORE”
2. ”BUSINESS CLASS”
3. ”AL GARETE”
4. ”SPEEEEEEEDING”
5. ”UN SUEÑO A LA VEZ”
6. ”MANOS ARRIBA”
7. ”13/11/25”
8. ”BROTHERS”
9. ”BETOS HORNS” (CA7RIEL & PACO REMIX)
10. ”VERSACE TAGS”
11. ”RENTABILITY”
12. ”LOS MENTES MÁXIMAS”
全12曲を収録した本作には、すでに公開されているシングル「Gimme More」や、フレッド・アゲインとのコラボで話題を集めた「BETOS HORNS」の”CA7RIEL & PACO REMIX”も収録。彼らは本作で「大胆不敵なマキシマリズム」を追求し、「これまで予想されてきた未来像を鮮やかにぶち壊す」サウンドを探求しているという。
アルバムのカバー（および「GIMME MORE」のミュージックビデオ）は、彼らが複数のラテン・グラミーを受賞したその夜に撮影されたもの。MVでは、ヘリコプターで街を飛び回り、射撃場を訪れ、ギャンブルをし、ストリップクラブへと足を運ぶ二人の姿が映し出される。アルバムカバーには、授賞式で着ていたのと同じ衣装のまま、ヘリコプターの前でポーズを取る二人が写っている。
Tiny Desk concertでバイラルヒットとなったこのデュオは、2024年にアルバム『Baño María』、2025年にEP『PAPOTA』をリリースしている。彼らは『PAPOTA』でラテン・グラミー賞を5部門で受賞。「El Día Del Amigo」で最優秀ポップソング賞、「#Tetas」で最優秀オルタナティブソング賞と最優秀短編ミュージックビデオ賞、『Papota (Short Film)』で最優秀長編ミュージックビデオ賞、そして最優秀オルタナティブ音楽アルバム賞を獲得している。
From Rolling Stone US.
カトリエル＆パコ・アモロソ
『Top of the Hills』
2025年12月19日リリース
1. ”GIMME MORE”
2. ”BUSINESS CLASS”
3. ”AL GARETE”
4. ”SPEEEEEEEDING”
5. ”UN SUEÑO A LA VEZ”
6. ”MANOS ARRIBA”
7. ”13/11/25”
8. ”BROTHERS”
9. ”BETOS HORNS” (CA7RIEL & PACO REMIX)
10. ”VERSACE TAGS”
11. ”RENTABILITY”
12. ”LOS MENTES MÁXIMAS”