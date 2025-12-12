驚き！材料たった3つでアツアツおいしい「中華まん」が作れた

材料3つで中華まん

ほかほかおいしい中華まん。コンビニのレジ横でも売られていて、見るとついつい食べたくなってしまいます。ジューシーな肉まんも、甘いあんまんもおいしいですよね。今回は、そんな中華まんをおうちで作るレシピをご紹介します。なんと、用意する材料は3つでOK！ 食べたいときにパパッと作れます。

ホットケーキミックス×冷凍シューマイ＝肉まん

中華まんの皮の部分は、ホットケーキミックスと牛乳または水を混ぜるだけ！ 肉まんにするなら冷凍シューマイを、あんまんにするならあんこを、それぞれ包んで蒸せば完成です。ホットケーキミックスで作る皮はやや甘めで、お子さんが喜ぶ味に。

子どもが喜んでくれた！と絶賛の声多数

つくれぽ（みんなの作りましたフォトレポートのこと）にも「簡単に、おいしく出来ました。また作ります！」「残った焼売4個と冷凍庫の粒餡2個で♪3歳娘が大喜びの朝食でした！」「これは簡単でおいしい！！肉まん大好き子ども達にまた作ります！」などと嬉しい声がたくさん届いています。





簡単に作れる中華まんは、この冬に大活躍しそうですね。おうちでほかほかの一品をぜひ作ってみてください。