タレントのpeco（30）が11日、Instagramのストーリーズを更新。ryuchellさんの思い出の品を被った7歳の息子・リンクくんの姿を披露した。

【映像】peco＆“ryuchellにしか見えない”リンクくんの親子ショット

これまでにお泊りディズニーを楽しむ様子や、おそろいのパジャマを着た親子ショット、自宅に飾られたクリスマスツリーにはしゃぐリンクくんの姿など、プライベートについて発信しているpeco。

さらに2025年11月2日に仲良く肩を組む親子ショットを披露すると、「ryuchellにしか見えない」「パパの面影が見える」など、多くの反響が寄せられていた。

2025年12月11日に更新したストーリーズでは、ディズニーシーに行った際の写真をアップ。「息子のおともだちとディズニーシーへ おともだちもMickey flight jacket着てくれていて ふたりそろうとかわいさ倍増やった…！」と投稿した。

次の投稿では「息子は昔ryuchellがかぶってた古着のフライトキャップを合わせてかぶってた」と、ryuchellさんの愛用していたキャップを被るリンクくんの姿を公開している。（『ABEMA NEWS』より）