ÉñÂæ¡Ö¥¤¥±¥á¥óÀï¹ñ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É½Ð±é¤ÎÇÐÍ¥¤¬»àµî¡ÖÌ¤¤À¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
ÇÐÍ¥¤ÎË¾·îÍ´¼£¤µ¤ó¤¬»àµî¤·¤¿¤È¡¢½êÂ°¤Î±ÇÁü¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼½¸ÃÄ¡ÖPUMP¡ßEARTH¡×¤¬11Æü¡¢¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤Ê¤É¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÂçÀÚ¤ÊÃç´Ö¤Ç¤¢¤êÍ§¿Í¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿Ë¾·îÍ´¼£¤µ¤ó¡Î°¦¾Î¥â¥Ã¥Á¡¼¡Ï¤¬11·î¾å½Ü¤Ë±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¶¦¤ËÀï¤¤¡¢Â¿¤¯¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Â¸ºß¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢Ì¤¤À¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£À¸Á°¡¢³§¤µ¤Þ¤«¤é»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¤´¸ü¾ð¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Áòµ·¤Ï°äÂ²¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê¿ÆÂ²¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤Ø¸ÄÊÌ¤Ë¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É¬Í×¤ÊÊý¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤É¤¦¤«¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ªµÙ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄÉÅé¤·¤¿¡£
Ë¾·î¤µ¤ó¤ÏÉñÂæ¡Ö¥¤¥±¥á¥óÀï¹ñTHE STAGE¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖÅá·õÍðÉñ¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£