「株式会社音楽と人」が出版するエンタメ誌「QLAP！」（クラップ）編集部の公式SNSが12日に更新され、2026年2月号をもって休刊することを発表した。

同誌は「QLAP! 休刊のお知らせ」とし「2026年2月号(1月15日発売)を最終号とし、QLAP!は定期刊行を終了します」と休刊を発表。2011年の創刊から14年の長きにわたり、弊誌をお手にとってくださり、本当にありがとうございました」と感謝した。

「QLAP!という誌名は『大量の』『多数の』の意味を持つ“Quantity”と『拍手する』の“Clap”を結びつけた造語で、誌面にご登場いただいた多くのアイドル、アーティスト、俳優、クリエイターが作る表現への鳴り止まないほどの拍手をイメージしたものです」と由来を説明。

「エンターテイメントという“形はないけど、素晴らしい何か”に

ファン目線でアクセスするメディアを目指し、つけた誌名でした」とした上で「その名のようにこの14年の間に、多くの演者の皆さん、そして読者の皆さんの間に立ち、いくつもの得難い瞬間に数多く立ち会えたことを、読者の皆様、関係していただいたすべての皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました」と呼びかけた。

次号については「スペシャル企画を交え、定期刊行ラストの1冊をお届けしたいと思っています!お楽しみに!!」と伝えた。次号26年2月号は1月15日発売。

同誌は男性アイドルを中心にテレビ、映画、音楽など多様なジャンルを取り扱い、グラビアやインタビューを掲載していた。

このところ「Duet」や「WiNK UP」、「POTATO（ポテト）」などアイドル誌が続々と休刊を発表していることから、ネット上では「QLAP!さんも」「え、QLAPも店じまい！？」「QLAP!も休刊なのね」と、さまざまなコメントが寄せられた。